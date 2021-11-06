Muhalefet ne yapmaya çalışıyor? Bingöl'de şehit yakınlarına küfür... Büyükelçilere Türkiye'yi şikayet eden mektup...

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar canlı yayında; Bingöl'de şehit yakınına çirkin küfürler eden İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan ve Batı ülkeleri büyükelçilerine Türkiye'yi şikayet eden mektup yazan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu'dan Batı ülkeleri büyükelçilerine Türkiye'yi şikayet eden mektup! İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'dan Bingöl'de şehit yakınına çirkin küfür...

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar canlı yayında; Bingöl'de şehit yakınına çirkin küfürler eden İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan ve Batı ülkeleri büyükelçilerine Türkiye'yi şikayet eden mektup yazan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu...