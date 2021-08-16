Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey “Küllerinden yeniden yeşerteceğiz”
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Türkiye; Ege ve Akdeniz’de yaşanan orman yangınlarıyla mücadelesini tüm hızıyla sürdürürken Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “yanan ormanların yerine otel dikecekler” iddialarına 2008 yılında Antalya’nın Serik İlçesi’nde çıkan yangından sonra ağaçlandırılan sahanın videolarıyla yanıt verdi.