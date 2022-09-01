TEKNOFEST’in 3'üncü gününde de nefes kesen gösteriler | Video

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Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST KARADENİZ'in 3. gününde yapılan hava gösterileri de nefes kesti. Alanı dolduran binlerce vatandaş gösterileri nefesini tutarak izledi.
Vatandaşlar ise TEKNOFEST'i çok beğendikleri ve en çok uçaklara ilgi gösterdiklerini söyledi.