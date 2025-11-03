11 tavuğu köpekler tarafından telef edilen mahalleli hayvanlarını korumak için çobanlık yapıyor | Video 03.11.2025 | 10:21 Eskişehir'de 11 tavuğu telef eden başıboş köpeklerden hayvanlarını korumak isteyen mahalleli çoban gibi gün boyunca dışarda onları güdüyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tepebaşı ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde yaşayan bazı vatandaşlar, başıboş köpeklerden oldukça şikayetçi. Bazı vatandaşlar çocuklarını dahi dışarıya oynamaya göndermeye korkuyor. Bazı vatandaşların ise bahçesinde beslediği tavuk ve horozların bir kısmı, köpeklerce telef olduğu iddia edildi. Köpek sorunu olduğuna dikkat çeken 69 yaşındaki Mehmet Keskin ve 50 yaşındaki Murat Savaş'ın 11 tane tavuğu köpeklerce telef edildi. Organik yumurta için besledikleri tavukları ölen mahalleli, belediyeden başıboş köpekler için çözüm bekliyor. Mahalleli, bir çoban gibi tavuklarını güderek köpeklere karşı hayvanlarını korumak için onların başından bir an bile ayrılmıyor.

"TOPLAM 11 TANE TAVUĞUMUZ GİTTİ"

Gazipaşa Mahallesi'nde 7 tavuğu telef olan Mehmet Keskin, "Sadece doğal yumurtasını yemek için besliyoruz ama 10-15 tane başıboş köpek var. Köpekler her gün 1-2 tanesini alıyor. Hakkından gelemiyoruz. Böyle hazır nazır bekliyoruz. Eğer 10-15 tanesi birden gelirse tavukların hakkından gelemiyoruz, köpeklerin de hakkından gelemiyoruz. Vuramıyoruz, yasak. Belediyeye söylüyoruz, almıyorlar. 'Onlar sokak köpeği, siz tavuklarınızın hakkından gelin' diyorlar. Benim 7 tane tavuğum gitti. Şurada komşumuz Hacı abla var, onun da 4 tane gitti. Toplam 11 tane tavuğumuz gitti. Sabahleyin mesela çocuğu okula gönderiyoruz, gönderemiyoruz. Başında gitmek gerekiyor. Yani sıkıntılı. Tenha mahalle olduğu için gelen köpeğini buraya bırakıyor. Belediye de almayınca biz her gün böyle tavuğun başında durmak zorunda kalıyoruz. Tavukları sabah saat 8'de çıkarıyoruz, akşam 4'e kadar başlarında duruyoruz. Aynı çoban gibi. İşte komşularımız da şahit" dedi.

"BAZEN 20'YE YAKIN BAŞIBOŞ KÖPEĞİN OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Köpek sorunundan dolayı çocukların rahatça dışarı çıkamadığını söyleyen Murat Savaş şöyle konuştu;

"Bizim tavukları da aldılar. 4 tane falan tavuğumuzu aldılar. Bazılarını yediklerini biliyoruz. Büyük ihtimalle kan kokusuna alıştıklarından oluyor. Geçen hafta da okula giderken çocuğum saldırıya uğradı. İşte ayakkabısı burada, gördüğünüz gibi şuradan koparmışlar. Allah'tan ayağını koparmadılar. Ayağını koparmış olsalardı acaba belediyeler bu konuya ne diyecekti? Çocuğum, 'Bir metrelik bir duvar vardı, duvarın üzerine zıplarken o arada ayakkabımı aldılar' diyor. Yani buradan koparmışlar. Ayağını koparsalar ya da ölseydi ne olacaktı? Sonuçta bunlar da hayvan, bizim çocuk da insan. Şimdi insan mı daha önemli, hayvan mı önemli? Onu çözmek lazım. Mesele bu. Akşam ezanından sonra, karanlık çöktükten sonra bırakın çocukları, biz dahi çıkmaya korkuyoruz. Çünkü toplu geziyorlar. Bazen 5-6 tane, bazen 20'ye yakın başıboş köpeğin olduğunu biliyoruz. Ama köpekleri toplayamıyorlar. Hayvan haklarını sevenler var. Tamam, biz de seviyoruz dediğim gibi, ama illa bir insanın ölmesi, yaralanması veya tavukların her gün telef olması mı lazım? Ya da başka sorunlar mı çıkması lazım? Bunlar Türkiye genelinde zaten bir sorun."