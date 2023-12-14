12 milyon liralık vurgun yapan tefecilik çetesi çökertildi | Video
İstanbul ve Ağrı’da düzenlenen tefecilik operasyonunda, özel bir okulun sahibine verdikleri borcu faiziyle geri aldıktan sonra velilere ait senetlere zorla el koyup tahsil etmeye çalışan çete çökertildi. 12 milyon liralık vurgun yapan çeteye yönelik operasyon, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:33
12 milyon liralık vurgun yapan tefecilik çetesi çökertildi | Video 14.12.2023 | 10:22
02:05
230 bin TL değerindeki dron sualtından kurtarıldı | Video 14.12.2023 | 10:22
01:32
Yalova sahilinde ayı görüntülendi | Video 14.12.2023 | 10:22
01:12
Sosyal medyada müstehcen yayın yapan 6 şüpheli gözaltına alındı | Video 14.12.2023 | 10:08
02:58
Genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli şahsa meydan dayağı | Video 14.12.2023 | 09:50
07:31
İzmit Körfezi'nde can pazarı! Batan yüzer havuzdan denize atladılar 14.12.2023 | 08:52
00:54
İzmir’de 4 YPG üyesi tutuklandı | Video 14.12.2023 | 08:52
01:27
00:57
Ankara’da eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti | Video 14.12.2023 | 08:52
02:22
Trafik kazasında ölen motokuryenin meslektaşlarından konvoylu tepki 13.12.2023 | 21:51
00:19
Cinayet zanlısı iki günün ardından teslim oldu 13.12.2023 | 21:51
28:12
00:32
Ankara’da kuş sürüsü görenleri şaşkına çevirdi 13.12.2023 | 20:24
01:38
Kıraathanede okey oyunu kavgaya dönüştü! O anlar kamerada | Video 13.12.2023 | 16:54
00:57
Uyuşturucu madde operasyonunda 15 kilogram eroin ile geçirildi | Video 13.12.2023 | 15:47
02:07
Tersanede yüzer havuz böyle battı | Video 13.12.2023 | 16:05
00:42
Samsun'da 125 adet sentetik ecza ile yakalanan şahıs tutuklandı | Video 13.12.2023 | 14:43
01:08
Tekirdağ merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı | Video 13.12.2023 | 14:09
00:44
Malatya’da 'Kafes operasyonu': 13 gözaltı | Video 13.12.2023 | 12:53