13 yaşındaki oğlu kazaya kurban gitti. Acılı baba, sürücünün serbest kalmasına isyan etti | Video
Antalya’da 13 yaşındaki oğlunu trafik kazasında kaybeden ve otomobil sürücüsü serbest bırakılan acılı baba, “Benim çocuğumun kaza yapmış olduğu yerde çok kişi kaza yaptı. Ama buraya hiçbir önlem alınmadı. Benim çocuğum 13 yaşındaydı daha. Burada hız sınırı normal araba 50, tonajlı araba 30 ama bu oğluma çarpan sürücü 120 kilometre süratle geliyor” dedi.
"SONUNA KADAR PEŞİNDEYİM"
Oğlunu kaybettiği noktada geçmişte de çok sayıda kaza yaşandığını ancak önlem alınmadığını belirten Kaynarca, "Benim çocuğum 13 yaşındaydı daha. Burada hız sınırı normal araba 50, tonajlı araba 30 ama bu adam 120 süratle geliyor. Sonuna kadar peşindeyim" ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:00
00:17
Kurşunlayıp kaçmışlardı üçü de yakalandı | Video 22.01.2023 | 11:45
00:31
İstanbul’da aranması bulunan 175 kişi yakalandı | Video 22.01.2023 | 11:45
00:15
Gündüz çalıştığı iş makinasını gece çekiciyle çaldı | Video 22.01.2023 | 11:44
01:01
Uyuşturucu ve silahlarla suçüstü yakalandılar | Video 22.01.2023 | 11:06
02:44
17 yaşındaki genci hayattan koparan kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 22.01.2023 | 10:38
00:50
07:14
Restoranda yiyip içtiler, hesabı ödemeden kaçtılar | Video 22.01.2023 | 09:31
01:49
03:07
Küçükçekmece Gölü’nde şüpheli ölüm | Video 22.01.2023 | 08:55
01:11
Silahlı saldırıya uğrayan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti | Video 22.01.2023 | 08:40
01:58
Vatandaşlar takla atan aracı elleriyle düzelterek yaralıyı kurtardı | Video 21.01.2023 | 23:17
01:03
Kullanılmayan su deposunda yabancı uyruklu 24 şahıs yakalandı | Video 21.01.2023 | 17:04
01:54
Tütün ve makarona dev operasyon: 1 milyon makaron ele geçirildi | Video 21.01.2023 | 16:54
01:17
02:33
01:02
00:14
00:45
02:49
Kayseri’nin en büyük ‘sıvı uyuşturucu’ operasyonu kamerada | Video 21.01.2023 | 14:30