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15 Temmuz şehidinin annesi:

15 Temmuz şehidinin annesi: "Üzüntülü ama gururluyum" | Video

15.07.2023 | 09:46

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz günü darbe girişimi esnasında, İstanbul'da görevli arkadaşlarına yardım için gittiği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliğinde meydana gelen çatışmada şehit düşen polis memuru Fatih Dalgıç’ın Eskişehir’deki annesi oğlunun fotoğrafı ve odasıyla her gün hasret gideriyor.

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Şırnak'ta görevli olan polis memuru Fatih Dalgıç, izinli olarak bulunduğu İstanbul'da, darbe girişiminde meslektaşlarını yalnız bırakmadı. Arkadaşları ile birlikte kalan Dalgıç, darbe girişiminin başlamasının ardından meslektaşları ile hainlere dur demek için sokağa indi. Hainlerle çatışmaya giren Dalgıç yaralandı. Hastanede şehit olan polis memuru Fatih Dalgıç, Çifteler İlçesine bağlı Alikan Mahallesinde toprağa verildi. Babasının mezarının yanına defnedilen şehit polis memuru Fatih Dalgıç'ın kardeşi ve annesi ölüm yıl dönümünde mezarı başında dua etti. Bekar olan şehidin fotoğrafları ve eşyalarının bulunduğu odaya sık sık giren anne Asiye Dalgıç, oğlunun özlemini bu şekilde gideriyor.

"BEN OĞLUMU BABASIZ EMEK EMEK BÜYÜTMÜŞTÜM"
Oğlunun şehit olduğu haberini sabaha karşı aldıklarını ifade eden anne Dalgıç, şunları söyledi;
"İlk gün çok acıydı, böyle bir şey beklemiyorduk. İstanbul'a gitmişti, aslında orada görevli değildi Şırnak'ta görevliydi. Buraya gelecekti içimde bir acı vardı, çocuklar söylediler, televizyonda darbe var dediler ama ben kalkıp bakmadım. Arkadaşı yaralı deyince o zaman öğrendik. Sabah saat 5'te olmuş. Bu acıyı bir ay önceden başlamıştım, hep böyle bir içimde acı vardı, hep acı vardı, hep ağlardı. Ben aradım, cuma günü akşam. 'Anne ben çok iyiyim seni öyle bir yaşatacağım ki' dedi. Sadece o kadar konuştuk. Hem üzüntülü, hem gururluyum, ilk evladımdı. Babası yoktu ben onlara emek emek büyütmüştüm."

"ARKADAŞLARI YARALANAN ABİME YAKLAŞMAK İSTEMİŞ, DARBECİLER YAKLAŞTIRMAMIŞLAR"
Darbe gecesinde abisine ulaşamadıklarını anlatan kardeşi Batuhan Dalgıç, "Abimin telefonla arkadaşı açtı, yaralı diye söyledi. Arkadaşlarıyla sohbet ettik. Yani son anlarını anlattı. Doğuda çalıştığı için asıl görev yeri Şırnak. Şırnak'ta görev yaptığı için uzun namlulu silahı da yanındaymış. Öyle olunca en ileri mevziiye kadar abim ilerleyebiliyor. Daha sonra vurulduktan sonra arkadaşları ulaşmaya çalışıyor. Ulaşamamışlar zaten yaklaştırmamış darbeciler. Daha sonrasında aldıklarında da yaralanmış. Hani o şekilde daha fazla bir şey anlatmadılar. Onlar da biz üzülmeyelim diye" diye konuştu.

"HAİNLERİN TEMİZLENMESİ ÇOK İYİ OLDU"
Darbe gecesini ve sonrasını anlatan amca Gökhan Dalgıç ise şu ifadelere yer verdi;
"Ben kendim askeri personel olduğum için yaralının şehit olduğunu biliyordum. Tekrar aradım. Şehit mi yaralı mı dedim şehit amca dedi arkadaşı. Biz de buradan emniyete ve valiliğe gittik. Oradan çıktık, İstanbul'a geçtik, gittik, şehidimizi bulduk. Şehidimizi aldık, geldik defnettik. Şehitlik güzel bir makam ama askerin polise vurması hiç iyi bir şey değil. Hainlik iyi bir şey değil. Yani bu hainler için iyi bir şey oldu ama bizler için gerçekten bir acı bir olay oldu. Vatan millet için de ya bunların temizlenmesi adına çok güzel bir şey oldu."

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