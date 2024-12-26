180 kilogram ağırlığındaki aşçıbaşıyı düştüğü yerden çıkarmak için seferber oldular | Video 26.12.2024 | 08:34 Antalya'da bir otelin aşçıbaşı zeminin kırılması sonucu iskelenin alt kısmına düştü. Yaralanan 180 kilogram ağırlığındaki ahçıbaşını çıkarmak için itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri seferber oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 20.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi 1512 sokak üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelde aşçıbaşı olarak görev yapan Kenan Y. (35) telefonla konuşmak üzere otelin iskele kısmına çıktı. Kenan Y. telefonla konuştuğu sırada yağış nedeniyle kayganlaşan iskele zemininde ayağı kaydı. Yaklaşık 180 kilogram olduğu öğrenilen aşçıbaşının ağırlığını kaldıramayan iskele zemininin kırılması sonucu aşçıbaşı iskelenin alt kısımdaki boşluğa düştü.

BİR SAATLİK ÇALIŞMA İLE ÇIKARILDI

Kenan Y.'nin yardım çığlıklarını duyan diğer çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hareket etmekte zorlandığı öğrenilen aşçıbaşıyı bulunduğu yerden çıkarmak için seferber olan ekipler genç aşçıbaşının ağırlığı nedeniyle bir hayli zorlandı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkartılan ve halati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Kenan Y. kendisi için çağrılan özel donanımlı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.