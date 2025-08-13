187 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı | Video
Şanlıurfa’da kasten öldürme, çocuğun kasten öldürmesi ve göçmen kaçakçılığı yapma suçlarından kesinleşmiş 187 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sek edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
