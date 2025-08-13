Video Yaşam 187 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı | Video
13.08.2025 | 15:02

Şanlıurfa’da kasten öldürme, çocuğun kasten öldürmesi ve göçmen kaçakçılığı yapma suçlarından kesinleşmiş 187 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığının koordinesinde hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda kasten öldürme, çocuğun kasten öldürmesi ve göçmen kaçakçılığı yapma suçlarından kesinleşmiş 187 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan H.S. isimli şahısın saklandığı adres belirlendi. Adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, zanlıyı kıskıvrak yakalamayı başardı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sek edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
