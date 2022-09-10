Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:40
2 kişinin öldüğü kavgaya karışan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı | Video 10.09.2022 | 13:36
01:27
01:05
Kargo aracından 56 kilo 200 gram esrar çıktı | Video 10.09.2022 | 13:26
00:31
00:57
Yol verme kavgasına aileler karıştı, ortalık savaş alanına döndü | Video 10.09.2022 | 11:50
00:29
Emeklinin maaşına göz diken şahıs tutuklandı | Video 10.09.2022 | 11:35
00:28
İstanbul'da terör operasyonu! PKK üyesi tutuklandı | Video 10.09.2022 | 11:33
01:23
600 bin liralık altın takımı denemek için taktı, silahı çekip kaçtı | Video 10.09.2022 | 11:33
00:29
Otomobil koyun sürüsüne daldı: 20 koyun telef oldu | Video 10.09.2022 | 11:32
00:51
Kenevir serasında suçüstü yakalandılar | Video 10.09.2022 | 11:29
01:30
Hırsızlık şüphelileri ne buldularsa çaldılar... O anlar kamerada 10.09.2022 | 10:04
01:10
Sörf tahtasından 4 kilo uyuşturucu çıktı | Video 10.09.2022 | 09:38
00:54
Elektrik direğine çarpan kamyonet hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı | Video 10.09.2022 | 09:05
07:22
Ünlü şarkıcı Pınar Aylin Milyoner'e konuk oldu! | Video 09.09.2022 | 23:44
04:55
00:58
Mersin’de 111 adrese uyuşturucu operasyonu: 60 gözaltı | Video 09.09.2022 | 16:08
01:10
01:05
Vicdansız çeteye operasyon… Kanser hastalarının ilaçlarını sattılar | Video 09.09.2022 | 15:53
00:30
Konya'da 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı trafik kavgası olayına karışan 4 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili yürütülen soruşturmada yaralı Ali Çetin'in ilk ifadesinde Mustafa Mert Y.'nin bahçe kapısına gelerek evin önündeki Ahmet Çetin ve kendisine ateş ettiği bu esnada babasının gelerek oğlunun elinden aldığı tabanca ile diğer şahıslara ateş ettiğini söylediği öğrenildi.
Öte yandan, Çetin ailesi ile Rıfat Y.'nin oğlu Mustafa Mert Y. arasında Konya Tapu Kadastro Müdürlüğü önünde trafikte tartışma yaşandığı ve Mustafa Mert Y.'yi Aydoğdu Mahallesi'nde bulunan evlerinin önüne kadar takip ettikleri ve Mustafa Y.'nin tartışma yaşadığı şahısları evinin önünde görmesi üzerine kuzeni Mehmet Y.'yi çağırdığı ortaya çıktı. Olay anında evde bulunan Mehmet Y., Şeyda Y., Makbule Y. ve Şeyma K. de gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden Rıfat Y. (59), Mustafa Mert Y. (19), Mehmet Y. (18) ve Makbule Y. (53) adliyeye sevk edilirken, Rıfat Y.'nin kızları Şeyma K. (28) ve Şeyda Y. (24) ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olaya ilişkin olarak savcılıkta ifadesi alınmasının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlılardan Rıfat Y. ve Mustafa Mert Y. tutuklandı. Mehmet Y. ile Makbule Y. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.