Video Yaşam 20 yaşındaki genç 7. kattan böyle atladı! Dehşete düşüren anlar kamerada | Video
20 yaşındaki genç 7. kattan böyle atladı! Dehşete düşüren anlar kamerada | Video

20 yaşındaki genç 7. kattan böyle atladı! Dehşete düşüren anlar kamerada | Video

12.10.2022 | 16:13

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Ankara’da 20 yaşındaki bir genç, misafir olarak gittiği arkadaşının 7. katındaki evinin balkonundan atlayarak hayatına son verdi. Dehşete düşüren o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün öğlen 14.00 sıralarında Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi'nde yer alan bir site içerisindeki 11 katlı apartmanda meydana geldi. İddialara göre bunalımda olan 20 yaşındaki Ahmet Acar, misafirliğe geldiği evin balkon demirine çıktı. Alkollü olduğu da ileri sürülen genç 7'nci katta bulunan evin balkonundan kendisini aşağıya bıraktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda kırıklar oluşan ve kanlar içerisinde kalan Acar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pursaklar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralanan genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Kan donduran o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, jandarma ekiplerince olay hakkında inceleme başlatıldı.

"AŞAĞIYA BAKIP DA 'HADİ GÖRÜŞÜRÜZ' DEDİ VE ATLADI"
Olayın tanıklarından Sümeyye Soysal, "Balkona çıkmıştım. Birisi balkon demirlerinin üzerine çıkmıştı. Sonra aşağıya bakıp da 'hadi görüşürüz' dedi ve atladı. Normal birisinin yapacağı bir hareket değildi. Ayağının ve ellerinin kırıldığını söylediler. Misafirmiş burada. 7'nci kattan atlamış. Durumu çok ağırdı. Vücudunda morluklar vardı" ifadelerini kullandı.

"DEMEK Kİ İÇERİDE BİR TARTIŞMA ÇIKMIŞ"
Bir diğer tanık Mustafa Daldal ise, "Vatandaşlar toplanmıştı. Bir geçin ayakkabılarıyla birlikte balkona çıkmış. Aşağıdan küfür etmişler. 'Atlayamazsın' demişler. Misafir olarak gelmiş. Atladıktan hemen sonra ölmüş. 7'nci kattan ayakkabılarıyla beraber atlamış. Demek ki içeride bir tartışma çıkmış" dedi.

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