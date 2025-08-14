30 günlük bebeğini darp ettiği iddia edilen anne tutuklandı | Video
Zonguldak'ta henüz 30 günlük bebeğini darbettiği öne sürülen anne, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vücudunda kırıklar tespit edilen bebek, tedavisinin ardından koruma altına alındı.
Hastanede tedavisi tamamlanan bebek ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı. Polis ekipleri, G.S.'nin evinde yaptığı aramada bebeğin kanlı zıbını ile kuru sıkı bir tabanca da ele geçirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:52
30 günlük bebeğini darp ettiği iddia edilen anne tutuklandı | Video 14.08.2025 | 14:13
02:11
Eskişehir’de fabrikada çıkan yangın, 2 fabrikaya daha sıçradı | Video 14.08.2025 | 13:36
00:47
Düğün konvoyunda tehlikeli hareketler kamerada | Video 14.08.2025 | 13:20
04:27
23 yaşındaki Yusuf Emin evde ölü bulundu; halası sinir krizi geçirdi | Video 14.08.2025 | 13:03
02:32
Karaman'da apartmanın son katında korkutan yangın | Video 14.08.2025 | 12:24
00:41
Ardahan’ın gözde rotası Kızıl Göl’de kano keyfi doğayla buluştu | Video 14.08.2025 | 12:15
00:46
Gaziantep'te esnafı hedef alan organize örgüte operasyon: 9 gözaltı | Video 14.08.2025 | 11:35
07:16
Sahte reklama aldanan iş kadını, 700 bin lira dolandırıldı | Video 14.08.2025 | 10:12
03:42
01:26
02:24
Mersin'deki orman yangınında ekiplerin zor anları kameraya yansıdı | Video 14.08.2025 | 09:38
00:16
Hatay'da motosikletin çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu! | Video 14.08.2025 | 09:26
02:45
Çanakkale'de yangından geriye bu acı tablo kaldı | Video 14.08.2025 | 09:16
00:53
02:54
02:24
Gaziantep'te 7 katlı binada yangın paniği | Video 14.08.2025 | 08:38
02:20
Ataşehir D-100 Karayolu'nda scooter ile tehlikeli yolculuk kamerada | Video 13.08.2025 | 16:12
00:49
01:43
Kuruyemişçide kilolarca böceklenmiş ürün imha edildi | Video 13.08.2025 | 16:11
02:41
Ataşehir'de kıskançlık krizi! Aracın kaputuna yatıp kalkmadı | Video 13.08.2025 | 16:11