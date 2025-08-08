33 yıl hapis cezası bulunan firari, raf arkasında yakalandı | Video
Edirne’nin İpsala ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonda, hakkında 33 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.K., evdeki rafın arkasında saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, birden fazla kişiyle geceleyin silahlı yağma suçundan 33 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.K.nin İpsala ilçesinde bir evde saklandığı tespit edildi. Adrese yapılan baskında, hükümlü şahıs evin rafının arkasına gizlenmiş halde bulundu.
Gözaltına alınan M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:35
33 yıl hapis cezası bulunan firari, raf arkasında yakalandı | Video 08.08.2025 | 08:42
04:10
01:05
Siirt’te 10 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi | Video 07.08.2025 | 16:05
00:39
Ankara’da arazilerine skunk eken 2 kişi gözaltına alındı | Video 07.08.2025 | 15:57
00:59
00:35
01:09
SON DAKİKA! Karabük'te orman yangını | Video 07.08.2025 | 15:02
00:43
00:37
Banktaki çantayı çocuğa çaldırdılar | Video 07.08.2025 | 14:18
03:41
01:11
Zeytinburnu'nda emlak ofisine silahlı saldırı kamerada | Video 07.08.2025 | 14:14
01:24
01:41
Önce icra yoluyla evinden tahliye edildi, ardından darp edildi | Video 07.08.2025 | 13:32
04:59
02:28
Aydın'da üniversite öğrencisi genç kız ormanda ölü bulundu | Video 07.08.2025 | 10:35
00:36
Beşiktaş’ta ters yönden gelen motosikletle kafa kafaya çarpıştı | Video 07.08.2025 | 10:20
00:47
00:54
Siverek’te büyükbaş hayvan yüklü tır devrildi | Video 07.08.2025 | 10:05
03:19
03:54
İstanbul'da sağanak yağış devam ediyor | Video 07.08.2025 | 09:58