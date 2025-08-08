Video Yaşam 33 yıl hapis cezası bulunan firari, raf arkasında yakalandı | Video
33 yıl hapis cezası bulunan firari, raf arkasında yakalandı | Video

33 yıl hapis cezası bulunan firari, raf arkasında yakalandı | Video

08.08.2025 | 08:42

Edirne’nin İpsala ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonda, hakkında 33 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.K., evdeki rafın arkasında saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği, İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, birden fazla kişiyle geceleyin silahlı yağma suçundan 33 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.K.nin İpsala ilçesinde bir evde saklandığı tespit edildi. Adrese yapılan baskında, hükümlü şahıs evin rafının arkasına gizlenmiş halde bulundu.

Gözaltına alınan M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

33 yıl hapis cezası bulunan firari, raf arkasında yakalandı | Video 00:35
33 yıl hapis cezası bulunan firari, raf arkasında yakalandı | Video 08.08.2025 | 08:42
Emine Özkaya seri katil kurbanı mı? Sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı! | Video 04:10
Emine Özkaya seri katil kurbanı mı? Sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı! | Video 07.08.2025 | 16:49
Siirt’te 10 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi | Video 01:05
Siirt’te 10 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi | Video 07.08.2025 | 16:05
Ankara’da arazilerine skunk eken 2 kişi gözaltına alındı | Video 00:39
Ankara’da arazilerine skunk eken 2 kişi gözaltına alındı | Video 07.08.2025 | 15:57
Motor, şase numarası değiştirilmiş 16 motosiklet ve 16 şahıs yakalandı | Video 00:59
Motor, şase numarası değiştirilmiş 16 motosiklet ve 16 şahıs yakalandı | Video 07.08.2025 | 15:16
Denizli’de evlat vahşeti! Genç doktor 2 saat dövdüğü yatalak annesini komaya soktu | Video 00:35
Denizli'de evlat vahşeti! Genç doktor 2 saat dövdüğü yatalak annesini komaya soktu | Video 07.08.2025 | 15:02
SON DAKİKA! Karabük’te orman yangını | Video 01:09
SON DAKİKA! Karabük'te orman yangını | Video 07.08.2025 | 15:02
Tartıştığı kızı yumruk atarak bayıltan taksici arkasına bakmadan kaçtı | Video 00:43
Tartıştığı kızı yumruk atarak bayıltan taksici arkasına bakmadan kaçtı | Video 07.08.2025 | 14:48
Banktaki çantayı çocuğa çaldırdılar | Video 00:37
Banktaki çantayı çocuğa çaldırdılar | Video 07.08.2025 | 14:18
Tekne kazasında kaybolan iş adamını Halit Yukay’ı arama çalışmaları devam ediyor | Video 03:41
Tekne kazasında kaybolan iş adamını Halit Yukay'ı arama çalışmaları devam ediyor | Video 07.08.2025 | 14:18
Zeytinburnu’nda emlak ofisine silahlı saldırı kamerada | Video 01:11
Zeytinburnu'nda emlak ofisine silahlı saldırı kamerada | Video 07.08.2025 | 14:14
Eski sevgilisi ile araya giren 3 kişiyi yaralayan şüphelinin saldırı öncesi çektiği video ortaya çıktı 01:24
Eski sevgilisi ile araya giren 3 kişiyi yaralayan şüphelinin saldırı öncesi çektiği video ortaya çıktı 07.08.2025 | 14:04
Önce icra yoluyla evinden tahliye edildi, ardından darp edildi | Video 01:41
Önce icra yoluyla evinden tahliye edildi, ardından darp edildi | Video 07.08.2025 | 13:32
Kanlı gecede şoke eden detay! Firari olarak aranan şüpheli araç gasp ederek kaçmış | Video 04:59
Kanlı gecede şoke eden detay! Firari olarak aranan şüpheli araç gasp ederek kaçmış | Video 07.08.2025 | 12:27
Aydın’da üniversite öğrencisi genç kız ormanda ölü bulundu | Video 02:28
Aydın'da üniversite öğrencisi genç kız ormanda ölü bulundu | Video 07.08.2025 | 10:35
Beşiktaş’ta ters yönden gelen motosikletle kafa kafaya çarpıştı | Video 00:36
Beşiktaş’ta ters yönden gelen motosikletle kafa kafaya çarpıştı | Video 07.08.2025 | 10:20
Kağıthane’de parkta çocuklar arasındaki kavgaya anneler de dahil oldu: ’Abla sakin olun’ | Video 00:47
Kağıthane’de parkta çocuklar arasındaki kavgaya anneler de dahil oldu: 'Abla sakin olun' | Video 07.08.2025 | 10:19
Siverek’te büyükbaş hayvan yüklü tır devrildi | Video 00:54
Siverek’te büyükbaş hayvan yüklü tır devrildi | Video 07.08.2025 | 10:05
Zabıtaya saldıran esnaf tutuklandı, iş yerinde 418 kilogram tarihi geçmiş ürün tespit edildi | Video 03:19
Zabıtaya saldıran esnaf tutuklandı, iş yerinde 418 kilogram tarihi geçmiş ürün tespit edildi | Video 07.08.2025 | 09:58
İstanbul’da sağanak yağış devam ediyor | Video 03:54
İstanbul'da sağanak yağış devam ediyor | Video 07.08.2025 | 09:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY