37 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı! 12 kilo zehirle suçüstü | Video

İstanbul Beyoğlu’nda uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi. 37 kişi gözaltına alındı. 12 kilogramı aşkın uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Beyoğlu İlçesi merkezli olarak "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 12 kilogram Metamfetamin maddesi, 622,9 gram Esrar maddesi, bir pompalı tüfek, iki ruhsatsız tabanca ve 16 mermi ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.