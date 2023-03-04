Video Yaşam 39 yıl kesinleşmiş cezası olan firari saklandığı bazanın arkasında yakalandı, ilk tepkisi pes dedirtti | Video
39 yıl kesinleşmiş cezası olan firari saklandığı bazanın arkasında yakalandı, ilk tepkisi pes dedirtti | Video

39 yıl kesinleşmiş cezası olan firari saklandığı bazanın arkasında yakalandı, ilk tepkisi pes dedirtti | Video

04.03.2023 | 13:40

Kayseri’de ve Konya’da işlediği hırsızlık suçlarından hakkında 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 yaşındaki S.Y adlı kadın, Kayseri polisinin saklandığı eve yaptığı baskında bazanın ardında gizlenir vaziyette yakandı. Yakalanan firari kadının ilk tepkisi ise “Ne oluyor ya” oldu.

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Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızlık suçlarından haklarında arama ve yakalama kararır olan firarilere yönelik operasyon yaptı.

Kayseri ve Konya'da hırsızlık suçlarından hakkında 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y'nin Kocasinan İlçesi Fevzioğlu Mahallesinde oturduğunun tespit edilmesi üzerine saklandığı eve baskın yapıldı.

Eve giren polislerin yaptığı aramalarda firari S.Y, yatak odasındaki bazanın ardında gizlenmiş halde bulundu. Polisler "Ne oluyor ya" diyerek tepki gösteren S.Y, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan S.Y daha sonra Bünyan Kapalı Kadın Cezaevine teslim edildi.

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