4 bin yıllık sarmaşık görenleri mest ediyor | Video
Adana’nın Aladağ ilçesinde koruma altında olan 4 bin yıllık orman sarmaşığı görenleri kendine hayran bırakıyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından anıt ağaç olarak tescillenen ve koruma altındaki, dev sarmaşık Meydan Yaylası Bığbığı mevkiinde boyu 20 metre, taç genişliği 23 metre, çapı 2.3 metre olarak ölçülen sarmaşık bin 222 rakımda yeşermeyi sürdürüyor.
İlçeye gelen ziyaretçilerin dikkatini çeken dev sarmaşık ilçedeki doğal çeşitliliğe de katkıda bulunuyor. Suyla doğanın buluştuğu alanlar görsel bir şölen oluşturuyor.
Yıllara meydan okuyan dev sarmaşığı herkesin görmeye geldiğini belirten Sinan Koyuncu, "4 bin yıllık bir ağaç. Herkes bölgemize bu ağacı görmeye geliyor. Doğa harikası" diye konuştu.
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