400 bin lira dolandırıp kayıplara karıştılar | Video
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kimliği belirsiz şahıslar, M.Y. (53) isimli vatandaşın 400 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını alıp kayıplara karıştı. Aile, 2 yıllık birikimlerini götüren şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesini istiyor.
Telefondaki şahıs, "Sizin adınıza para kaçakçılığı yapıyorlar. Bu konuşmalarımızı kimseye söylemeyin" dedikten sonra, evde para veya altın olup olmadığını sordu. Telefondaki şahsın polis olduğuna inanan M.Y. de evdeki yaklaşık 400 bin TL değerinde altın olduğunu anlattı.
Telefondaki şahıs, kaçakçılık yapan şahısları yakalamak için operasyon yapacaklarını, evdeki altınları kendilerine getirmelerini, altınlarda parmak izi araştırması yapacaklarını söyledi.
Ertesi gün kendilerini Rıdvan Komiser ve Mustafa Komiser diye tanıtan 2 şahıs, M.Y.'nin çalıştığı yere geldi. O esnada 10 aylık torunu yanında olan M.Y., torunu ile birlikte şahısların çağırdığı otomobile binerek evine gitti. Evden altınları alan kadın, aynı otomobille şahısların yanına döndü.
Altınları laboratuvarda inceleyeceklerini söyleyip M.Y.'den alan 2 şahıs, ertesi gün incelemenin tamamlanacağını ve altınları geri vereceklerini ifade ettiler.
Ertesi gün şahıslara mesaj atan M.Y., bir süre sonra telefonla aradı. Birçok kez aramasına rağmen geri dönüş olmaması üzerine dolandırıldığını anlayan M.Y., Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat etti. Polis ekipleri, şahısların yakalanabilmesi için çalışma başlattı.
Küçük oğlunun nişanı için biriktirdikleri altınların alıp götürülmesinden dolayı büyük üzüntü yaşayan M.Y. ve ailesi faillerin yakalanarak adalete teslim edilmesini istiyor.
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