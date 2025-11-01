5 aracın üzerine devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 01.11.2025 | 09:21 Antalya'da kaldırım üzerinde bulunan ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi. 5 araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, güvenlik kamerasına yansıyan olayda bir kişinin ağaç dallarının altında kalmakta son anda kurtulduğu ve sonrasında yaşanan panik anları yer aldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 16.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi 1251 sokak üzerinde bulunan bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde kaldırımda bulunan kökleri zayıfladığı görülen ağaç gövdesinin ağırlığına daha fazla dayanamayarak devrildi. Büyük bir gürültüyle hemen bitişiğinde bulunan açık otoparka devrilen ağacın altında park halinde bulunan 5 araç kaldı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekip sevk edildi. Verilen adrese gelen polis ve itfaiye ekipleri devrilen ağacın altında kalan araçlarda ve dalların altında her hangi bir vatandaşın kalıp kalmadığını kontrol etti.Olay yerine gelen ekipler bölgeyi emniyet şeridi ile çevirirken yapılan kontroller sonucu ağacın altında her hangi bir kimsenin kalmadığı belirlendi. Devrilen ağaç nedeniyle otopark içerisinde park halinde bulunan 07 FLC 33, 34 BC 6810, 07 AKU 429, 34 SM 2965 ve 55 ARN 508 plakalı otomobillerde büyük çapta maddi hasar oluştu. Olayı haber alan araç sahipleri otoparka gelerek araçlarını kontrol etti. Devrilen ağaç nedeniyle otomobili zarar gören araç sahiplerinden Ahmet Kösen, sabah aracını otoparka bıraktığı belirterek "Tepeden düştüğü için aracın bütün çatısı, direkleri gitti. Aracı sabah bıraktım, işyerinin anlaştığı otopark burası, kim sorumlu olacak takip edeceğiz. Ya otopark sorumlu olacak, ama belediyeye daha önceden budama talebinde bulunmuşlar. Bakalım zararı kim ödeyecek. Araba pert şu anda zarar 1 milyon" dedi.Otopark işletmecisi Mehmet Kara ise, daha önceden hem yazılı hem de telefonla ağacın budanması talebinde bulunduklarını belirterek, "3 haftadır belediyeyi arıyoruz. Bu ağacı budamaları için, bugün geleceğiz, yarın geleceğiz dediler. Rüzgar yok bir şey yok cart dedi bir şey o şekilde ağaç devrildi" ifadelerini kullandı. Öte yandan olay anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yayaların yoğun olarak kullandığı yolda bulunan ağacın devrilmeden saniyeler öncesinde altında sandalyelerde oturan vatandaşlar bulunduğu ve bir kişinin ağaç dallarının altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü. Görüntülerde ayrıca ağacın büyük bir gürültüyle devrildikten sonra yoldan geçen vatandaşların paniği ve koşuşturmaları yer aldı.