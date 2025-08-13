5 farklı ilde onlarca milyon lira dolandırdı, yakayı ele verdi | Video
Sivas merkezli Ankara, Diyarbakır ve Kütahya’yı kapsayan dolandırıcılık operasyonunda vatandaşları milyonlarca TL dolandıran 2 kişi yakalanarak tutuklandı.
Öte yandan gözaltına alınan bir şahsın, Isparta'da 1, Ankara'da 1, Antalya'da 1, İzmir'de 2, Muğla'da 2 olmak üzere yaklaşık 100 milyon TL değerli faili meçhul dolandırıcılık olaylarının şüphelisi olduğu tespit edildi.
