5 farklı ilde onlarca milyon lira dolandırdı, yakayı ele verdi | Video 13.08.2025 | 15:41 Sivas merkezli Ankara, Diyarbakır ve Kütahya’yı kapsayan dolandırıcılık operasyonunda vatandaşları milyonlarca TL dolandıran 2 kişi yakalanarak tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler dolandırıcılık ihbarı üzerine harekete geçti. Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilerce 10 milyon TL dolandırılan vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, Sivas'ın yanı sıra Ankara, Diyarbakır, ve Kütahya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 Ağustos tarihinde yapılan operasyon sonucunda yakalanan M.Ç, E.E ve F.M gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıstan M.Ç ve F.M isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.Öte yandan gözaltına alınan bir şahsın, Isparta'da 1, Ankara'da 1, Antalya'da 1, İzmir'de 2, Muğla'da 2 olmak üzere yaklaşık 100 milyon TL değerli faili meçhul dolandırıcılık olaylarının şüphelisi olduğu tespit edildi.