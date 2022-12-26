5 yaşındaki minik Ecrin, ablasına kavuştu! Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu! "Müge Anlı beni nasıl çabuk buluyor?" | Video

Merve Elkoca anne emaneti kardeşine kavuştu! 5 yaşındaki minik Ecrin'in 'Ablam neden ağlıyor?' deyişi ve 'Müge Anlı beni nasıl çabuk buluyor?' sözleri yürek hem stüdyodaki hem de ekran başındaki izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Feci şekilde öldürülen annesi Hülya Elkoca'ya hasret kalan 22 yaşındaki Merve Elkoca'nın hayat hikayesi yürekleri dağladı. Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınının ardından ekipler harekete geçti, Merve Elkoca'nın 5 yaşındaki kardeşi Ecrin Elkoca bulundu. Merve Elkoca'nın kardeşi Ecrin'e kavuştuğu anlar Müge Anlı'yı gözyaşlarına boğdu.