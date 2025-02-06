6 Şubat depreminde gelini ve 3 torununu kaybeden Atrak Kaleş: "1 yıllık bina 3 saniyede çöker mi?" | Video
Hatay’da 6 Şubat depreminde gelini ve 3 torununu kaybeden Atrak Kaleş yürekleri dağlarken, "1 yıllık apartman değildi, 3 saniye de çöker mi?" dedi.
Depremin ikinci yıl dönümünde Atrak Kaleş (65), gelini ve 3 torunun "Narlıca Deprem Şehitleri" mezarlığındaki kabirlerini ziyaret etti. Atrak Kaleş, torunlarının ve gelinin mezar taşlarını elleriyle okşayıp ağıt yaktı.
"1 YILLIK BİNA 3 SANİYEDE ÇÖKER Mİ?
Atrak Kaleş," Acımız çok büyük dinmiyor. Yeni bina yapılmıştı. 1 yıllık bina, 3 saniye de çöker mi? Çöktü, 7 gün enkazın altında kaldılar. 7 günün sonunda çıkarttılar. Allah kimsenin başına vermesin, rabbim bize sabır versin. Bir gün gözyaşlarım dinmedi, hep aklımızda" diye konuştu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:12
01:38
01:28
02:08
Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı | Video 06.02.2025 | 09:51
02:18
Kars’ta bıçaklı kavga: 1 yaralı | Video 06.02.2025 | 09:34
01:08
02:39
Başakşehir'de kar yağışı etkili oluyor; bazı araçlar yolda kaldı | Video 06.02.2025 | 09:01
01:28
01:52
02:55
Depremin "Kara" simgesi Ebrar Sitesi'nde hüzünlü yıl dönümü | Video 06.02.2025 | 08:36
05:41
Asrın felaketinin 2'nci yıl dönümünde Hatay'da sessiz yürüyüş | Video 06.02.2025 | 08:36
01:30
İstanbul'da sabahın erken saatlerinde kar yağışı etkili oldu | Video 06.02.2025 | 08:35
03:27
Büyükçekmece’de lokantada palalı, silahlı kavga kamerada | Video 06.02.2025 | 08:35
00:24
İstanbul'da trafik kazası! Yaralılar var 05.02.2025 | 18:43
01:35
Tekirdağ’da silahlı gaspçılara şafak operasyonu: 2 şüpheli yakalandı | Video 05.02.2025 | 16:48
02:37
00:33
SABAH'tan Kur’an-ı Kerim ve çocuklar için "Dinimi Öğreniyorum" serisi 05.02.2025 | 15:59
00:51
Iğdır'da bir şahsın üzerinde 300 adet altın sikke ele geçirildi | Video 05.02.2025 | 15:47
01:54
Sahipsiz köpeğin 73 yaşındaki yaşlı kadına saldırdığı an kamerada | Video 05.02.2025 | 15:47
02:10
Şehit Uzman Çavuş Mustafa Bazna son yolculuğuna uğurlandı | Video 05.02.2025 | 15:05