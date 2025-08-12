Video Yaşam 7 dakikada 350 bin liralık hırsızlık yaptılar! O anlar kamerada | Video
12.08.2025 | 10:55

Ümraniye'de bir iş yerini hedef alan maskeli ve eldivenli 6 kişilik hırsızlık çetesi, sadece 7 dakikada 350 bin lira değerinde malzeme çalıp kayıplara karıştı. Profesyonel hareket eden şüphelilerin, güvenlik kamera kayıtlarını da söküp götürdüğü öğrenildi.

Olay, 8 Ağustos tarihinde saat 07.00 sıralarında Ümraniye Dudullu'daki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, minibüsle gelen maskeli ve eldivenli 6 şüpheli, iş yerinin kapı kilitlerini kırarak içeri girdi. 3 buçuk dakikada kapıları kıran hırsızlar, kalan sürede içerideki pirinç çubuklar, talaş halinde işlenmiş pirinç malzemeler, birkaç dizüstü bilgisayar ve sevke hazır diğer değerli eşyaları çalarak kayıplara karıştı.

İş yeri çalışanı Engincan Kartal, sabah saatlerinde alarmın çalması üzerine polis ekiplerine ve kendilerine haber verildiğini söyleyerek, "Dükkana geldiğimizde kapılar açıktı, içeride kimse yoktu. İçeri girip pirinç malzemeleri, laptopları ve kamera kayıt sistemini çaldılar. Kayıt cihazının olduğu kutuyu bile götürdüler. Kameraları kırdılar, alarm sistemini devre dışı bıraktılar. Çok profesyonel hareket ettiler. Üç buçuk dakikada kapıyı kırıp kalan sürede dükkanı boşalttılar. Yaklaşık 350 bin lira zararımız var" dedi. Hırsızların daha önce de bölgede benzer girişimlerde bulunduğunu söyleyen Kartal, "İki ay önce üst kattaki dükkana hırsızlık yapıldı, üç ay önce de arka tarafta park halindeki bir kamyonu soyma girişimi oldu. Bu kişilerin aynı çete olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
