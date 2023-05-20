74 yaşındaki kadının tırın altında kaldığı feci kaza kamerada | Video
Bursa’da 74 yaşındaki yaşlı kadın alışveriş yapmak için gittiği pazardan dönerken, geri manevra yapan tırın altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
evredekilerin durumu fark etmesiyle sürücü dururken, vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Küçükaydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 74 yaşındaki Küçükaydın'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Sürücü M.D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmüştü.
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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