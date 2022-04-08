Video Yaşam 98 kere test oldu, korona virüse yakalanmadı! Profesör bile şaşırdı: "Binlerce hastaya baktım, böylesini görmedim!" | Video
98 kere test oldu, korona virüse yakalanmadı! Profesör bile şaşırdı:

98 kere test oldu, korona virüse yakalanmadı! Profesör bile şaşırdı: "Binlerce hastaya baktım, böylesini görmedim!" | Video

08.04.2022 | 16:27

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Esnaf Kaşif Sevinç, pandeminin başladığı 2020 yılından günümüze kadar 98 kere korona testi yaptırdı, 7 doz da aşı oldu. Bazı zamanlar aynı gün içerisinde 3 farklı şehirde test olan Sevinç, KOAH hastası ve panik atak olduğu için bu kadar fazla test olduğunu ve hepsinin de negatif çıktığını söyledi.

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Korona virüs salgını bazı insanlarda üst düzey korku ve kaygıya yol açıyor. Hastalığa yakalanırsam ne olur düşüncesi kişilerde olumsuz anlamda psikolojik etki bırakabiliyor. Bunlardan bir örneği ise 62 yaşındaki Kaşif Sevinç'te ortaya çıktı. Pandemi başladığı yıldan günümüze kadar 'acaba korona mıyım' endişesinden dolayı Sevinç, 98 kere kovid testi oldu. Bazı günler kendinden fazlaca şüphelen Kaşif Sevinç, aynı gün içerisinde 3 kere test bile verdi. Ortalama ayda 4 kere test olan Sevinç, hastalıktan çok korktuğunu ve korona virüsün psikolojisini bozduğunu belirtti.

"KORONAYA KARŞI 7 AŞI"
Amasya'nın Merzifon ilçesinde esnaf olan Kaşif Sevinç, "98 kere test oldum. Bende KAH hastalığı var. Aynı zamanda bağırsaklarımda da problem var. Bu yüzden sürekli test yaptırdım. Bazen bir gün içerisinde hem Samsun'da hem Çorum'da hem de Merzifon'da test verdim. Bir günde 3 test verdim. Hastanelerde bana 'amca sen burada kapacaksın hastalığı' diyorlar. Ben de 'korkuyorum' diyorum. Bu süreçte evime çocuklarımı, torunlarımı koymadım. Kimseye yanaşmadım. İş yerimde dahil ofisime kimseyi kabul etmedim. Yanımda çalışan işçilerin çayını bile içmedim. Eşimden başka kimsenin ne yemeğini ne çayını içtim. Hastalığa karşı 7 tane aşı oldum" dedi.

"DEVAMLI KOLONYA ELİMDE GEZİYORUM, HER YERDE TEST OLMAYA GİDİYORUM"
Korona virüsün psikolojisini bozduğunu söyleyen Sevinç, "Şevket hocamın tavsiyesi üzerine çok şükür ben de bu zamana kadar yakalanmadım. Her hafta ona kontrole geliyorum. Ben de KOAH hastalığı çıktı, sigarayı bırakalı 2 sene oldu. Bende panik atak vardı. Bu korona benim psikolojimi bozdu. 2 tane psikiyatri doktoruna gittim. Örneğin bir yere dokunduğum zaman elimi günde 10 sefer yıkıyordum. Devamlı kolonya elimde geziyorum. Bir ay içerisinde 4 olduğum da oldu, 6 olduğum da oldu. Her yerde test olmaya gidiyorum. Ankara'da oldum, Samsun'da oldum, Çorum'da oldum, Amasya'da oldum" diye konuştu.

"BİNLERCE KORONA HASTASI BAKTIM, BÖYLESİNİ İLK KEZ GÖRDÜM"
Bu durum karşısında şaşırdığını dile getiren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, "KOAH hastası olan bir hastamızdır. Koronaya yakalandığında çok ağır geçireceğini düşündüğü için bu hastalığın anksiyetesini yaşayan bir hastamızdır. Koşa koşa giderek korona mı değil mi diye testini yaptıran bir hastamızdır. Pandemi sürecinde yaklaşık 98 kere test vermiş. Ben binlerce hasta gördüm ama bu kadar çok test yaptıran ve bu kadar çok bu hastalığın anksiyetesini yaşayan çok az insan gördüm. Bu kadar çok test yaptıran tek hastamızdır. Hastamızın kronik akciğer hastalığı olduğu için yakın takip ettiğimiz bir hastadır. Kovid-19'a yakalandığında risk altında olduğu için aşılarını tamamlamış ve yakın takibimizde olan bir hastadır. Kronik akciğer hastalığı olduğu için öksürük karakteri değiştiğinde teste gidiyor. Her gittiğinde de test yaptırıyor. Hepsi negatif çıktı. Hem kendini korumuş hem de maske ve mesafeye dikkat etmiş. Pandemi Kaşif Bey için bitti sayılır" ifadelerini kullandı.

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