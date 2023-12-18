Video Yaşam Abant'ta kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler | Video
Abant'ta kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler | Video

Abant'ta kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler | Video

18.12.2023 | 12:15

Abant Gölü Milli Parkı'nda etkili olan kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Abant'a gelen vatandaşlar, eşsiz doğanın keyfini çıkarttı.

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Kar yağışının ardından Abant Gölü Milli Parkı ve çevresi beyaza büründü. Şehir dışından da çok sayıda ziyaretçinin geldiği göl, beyaz örtüyle birlikte kendisine hayran bıraktı. Eşsiz manzara havadan da görüntülendi.

İstanbul'dan Abant'a gelen ziyaretçi, "İstanbul'dan gelirken yol boyunca kar yağışıyla karşılaşmadık. İstanbul ve çevresinde kar yağışı yoktu. O yüzden hafta sonumuzu Abant Gölü Milli Parkı'nda değerlendirelim dedik. Doğası çok güzel, göl manzarası çok güzel" dedi.
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