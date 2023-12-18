Abant'ta kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler | Video
Abant Gölü Milli Parkı'nda etkili olan kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Abant'a gelen vatandaşlar, eşsiz doğanın keyfini çıkarttı.
İstanbul'dan Abant'a gelen ziyaretçi, "İstanbul'dan gelirken yol boyunca kar yağışıyla karşılaşmadık. İstanbul ve çevresinde kar yağışı yoktu. O yüzden hafta sonumuzu Abant Gölü Milli Parkı'nda değerlendirelim dedik. Doğası çok güzel, göl manzarası çok güzel" dedi.
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