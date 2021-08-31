Video Yaşam ABD’de etkili olan Ida Kasırgası’nda 1 kişi hayatını kaybetti! Mississippi Nehri de tersine aktı | Video

ABD’de etkili olan Ida Kasırgası’nda 1 kişi hayatını kaybetti! Mississippi Nehri de tersine aktı | Video

ABD’de etkili olan Ida Kasırgası’nda 1 kişi hayatını kaybetti! Mississippi Nehri de tersine aktı | Video
31.08.2021 | 00:34

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ABD’nin Louisiana ve Mississippi eyaletlerinde etkili olan Ida Kasırgası'nda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. 1 milyondan fazla ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığı tahmin edilen kasırgada Mississippi Nehri de tersine aktı.

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