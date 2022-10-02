Video Yaşam Abdest alırken 185 bin lira çaldı | Video
Abdest alırken 185 bin lira çaldı | Video

Abdest alırken 185 bin lira çaldı | Video

02.10.2022 | 12:13

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İstanbul Fatih’te yabancı uyruklu Shokhzod Z. abdest almak için girdiği caminin şadırvanına ceketini astı onu takip eden bir kişi ceketini turistin ceketinin üzerine asıp perdeleme yöntemiyle, 10 bin dolarını çaldı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 51 yaşındaki şüpheli Erol T.’y gözaltına aldı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Fatih Laleli Camisinin şadırvanından 22 Eylül günü meydana gelen olayda, yabancı uyruklu Shokhzod Z. abdest almak için ceketini çıkarıp duvara astı. Onu bir süredir takip ettiği anlaşılan bir kişi de aynı şekilde abdest alacakmış gibi yapıp ceketini çıkardı ve Shokzod Z'nin ceketinin üzerine astı. El çabukluğu ile alttaki ceketten 10 bin doları alıp kendi ceketinin cebine koydu. Ardından da ceketini giyip olay yerinden uzaklaştı.

FATİH'TE SOYDU KARTAL'DA YAKALANDI
Abdestini aldıktan sonra ceketini giydiğinde 10 bin doların olmadığını anlayan turist hemen polise gidip şikayetçi oldu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık Büro ekipleri kamera görüntülerini incelemeye aldı. İncelenen kamera görüntülerinde hırsızlık anı saniye saniye görüldü. Görüntülerdeki şahsın şüpheli Erol T. olduğu anlaşıldı. Yapılan operasyonla Kartal'da yakalanan şüpheli Erol T. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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