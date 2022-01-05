Acılı baba Hasan Sert SABAH'a konuştu! "Oğlum yaşarsa adı Savaş olacak" | Video

Adana’da düşük nedeniyle öldüğü sanılan ve kefenlenerek defnedilmek üzere babasına verilen 5 aylık bebek ağlaması sayesinde hayata tutundu. Şu anda Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren bebeğin ailesi yaşadıklarını SABAH’a anlattı. Düşük esnasında bebeğinin kalp atışını hissettiğini söyleyen anne Melek Sert, “Bebeğimi aldıklarında ben yavrumun yaşadığını hissettim ve eşime çocuğum yaşıyor mu? Git hemşireye sor dedim. Hasan’a ‘Yaşamıyor, öldü’ demişler.