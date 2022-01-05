Acılı baba Hasan Sert SABAH'a konuştu! "Oğlum yaşarsa adı Savaş olacak" | Video

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OTOMATİK OYNAT
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SON DAKİKA: Antalya Alanya açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem 05.01.2022 | 08:49
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Ankara'da bir gün arayla ikinci başıboş köpek saldırısı | Video 05.01.2022 | 08:48
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Aile üyeleri arasında çıkan kavgada yanlışlıkla akrabalarını vurdu | Video 05.01.2022 | 08:46
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Kartal'da 4 yol ağzında kaza | Video 05.01.2022 | 08:45
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Polisten kaçan otomobil kaza yaptı: 4 yaralı | Video 05.01.2022 | 08:41
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Otomobil karşı şeride geçip takla attı: 2 yaralı | Video 04.01.2022 | 23:13
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Tekirdağ Çorlu'da küçük kıza çarptı yoluna devam eden sürücü kamerada 04.01.2022 | 17:51
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Mardin'de tek katlı tarihi yapı çöktü! 04.01.2022 | 17:25
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Antalya'da patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada 04.01.2022 | 13:11
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Tefeciler 60 taksiciyi hedef almış | Video 04.01.2022 | 16:42
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Yılın ilk gününde yol kavgasına tutuşmuşlardı | Video 04.01.2022 | 16:42
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Kocaeli’de DEAŞ’lı 10 terörist yakalandı | Video 04.01.2022 | 16:16
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Kapısını zorlayarak içeri girdi, kasadan para çaldı | Video 04.01.2022 | 16:06
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Mersin'de otomobilin altına giren yılanı itfaiye çıkardı | Video 04.01.2022 | 15:51
Adana’da düşük nedeniyle öldüğü sanılan ve kefenlenerek defnedilmek üzere babasına verilen 5 aylık bebek ağlaması sayesinde hayata tutundu. Şu anda Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren bebeğin ailesi yaşadıklarını SABAH’a anlattı. Düşük esnasında bebeğinin kalp atışını hissettiğini söyleyen anne Melek Sert, “Bebeğimi aldıklarında ben yavrumun yaşadığını hissettim ve eşime çocuğum yaşıyor mu? Git hemşireye sor dedim. Hasan’a ‘Yaşamıyor, öldü’ demişler.