Video Yaşam Adana'da 'Eski sevgilim dedikodusu' cinayetle sonuçlandı! dehşet anları kamerada...

Adana'da 'Eski sevgilim dedikodusu' cinayetle sonuçlandı! dehşet anları kamerada...

Adana'da 'Eski sevgilim dedikodusu' cinayetle sonuçlandı! dehşet anları kamerada...
09.09.2021 | 10:25

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Adana'da, 'eski sevgilim dedikodusu' nedeniyle komşu iki aile arasında başlayan husumetin ardından Ali B. (24), kardeşi Y.B. (17) ve akrabalarının düzenlediği silahlı saldırıda İsmail Demir (36) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, 3 Eylül günü saat 18.30 sıralarında, merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Ali B., kardeşi Y.B. ile akrabaları Ö.A. (17) ve M.Ç. (17), yanlarına aldıkları silahlarla husumetlileri Hüseyin D. (24) ile ağabeyleri İsmail Demir ve İbrahim D.'nin evini bastı. Taraflar arasında tartışma çıkınca Y.B., yanında getirdiği hafif makineli tüfekle ağabeyi Ali B. ise tabancayla ateş açtı. İsmail Demir, Hüseyin D., İbrahim D. ile bu sırada misafir olarak eve gelen Ayşe G. yaralandı. Yüzlerini maskelerle gizleyen şüpheliler, saldırının ardından havaya ateş açarak bölgeye geldikleri motosikletlerle kaçtı. Bu anlar iş yerinin güvenlik, bir kişinin de cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.


Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İsmail Demir, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


'ESKİ SEVGİLİM DEDİKODUSU' HUSUMET BAŞLATTI
İki aile arasında yıllar önce başlayan husumetin, saldırıda yaralanan Hüseyin D.'nin, saldırganlardan Ali B. ile Y.B.'nin ağabeyi Ahmet B.'nin (26) dini nikahla birlikte yaşadığı Nazlı A. ile daha önceden sevgili olması ve bu konuda dedikodu yapması nedeniyle başladığı öne sürüldü. Bu nedenle Hüseyin D. ile Ahmet B.'nin kavga ettiği, aile büyüklerinin araya girmesiyle barış sağlandığı öğrenildi ancak Hüseyin D.'nin ağabeyi İsmail Demir'in 2 yıl önce Ali ile ağabeyi Ahmet B.'yi tabancayla yaraladığı ve tutuklandığı öğrenildi. Bu nedenle iki aile arasında yeniden husumetin başladığı, Ahmet B.'nin kardeşlerinin de yakın zamanda cezaevinden çıktığını öğrendikleri İsmail Demir'in evine gittikleri belirtildi.


"TEHDİT MESAJLARI GÖNDERDİLER"
Adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçen polis, yapılan baskında Y.B.'yi yakaladı. Emniyete götürülen Y.B.?nin, ifadesinde, "Barış sağlanmasına rağmen ağabeylerimi yaraladılar. Bunun üzerine tehdit mesajları göndermeye devam ettiler. Biz de ağabeyim Ali B. ile birlikte evlerine gittik. Her ihtimale karşılık da yanımıza silah aldık. Hüseyin ile İsmail Demir bize 'Ecelinize mi susadınız. Gidin buradan' diye bağırıp, küfretti sonra İsmail Demir, elini beline götürünce silah çıkaracağını zannedip ateş açtık" dediği öğrenildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adreslerinde bulunmayan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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