Adana’da evlilik teklifi için havalanan uçağın düşme anı kamerada!
Adana'da kaza kırıma uğrayan eğitim uçağının evlilik teklifi için havalandığı ortaya çıktı. Görüntülerde, uçakta yolcu olan Şeyda’nın, erkek arkadaşının teklifine ‘evet’ dedikten sonra uçağın düştüğü görülüyor.
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