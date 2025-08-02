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Adana’da evlilik teklifi için havalanan uçağın düşme anı kamerada!

Adana’da evlilik teklifi için havalanan uçağın düşme anı kamerada!

02.08.2025 | 13:48

Adana'da kaza kırıma uğrayan eğitim uçağının evlilik teklifi için havalandığı ortaya çıktı. Görüntülerde, uçakta yolcu olan Şeyda’nın, erkek arkadaşının teklifine ‘evet’ dedikten sonra uçağın düştüğü görülüyor.

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