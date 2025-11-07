Video Yaşam Adana'da kaçak içki operasyonu: 16 şüpheli yakalandı | Video
Adana'da kaçak içki operasyonu: 16 şüpheli yakalandı | Video

Adana'da kaçak içki operasyonu: 16 şüpheli yakalandı | Video

07.11.2025 | 10:58

Adana'da yapılan operasyonda 706 litre kaçak alkol, 25 şişi kaçak içki ele geçirildi. 16 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri Adana merkez ve Ceyhan ilçesinde kaçak içki üretildiği ve satıldığı bilgisini aldı. Bu bilgi üzerine yaklaşık 400 polisle eş zamanlı olarak 20 adrese baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda 16 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 706 litre kaçak alkol, 25 şişe kaçak içki, 7 litre aroma verici alkol likidi, 169 aroma verici alkol kiti ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
