Adana'da kaçak içki operasyonu: 16 şüpheli yakalandı | Video
07.11.2025 | 10:58
Adana'da yapılan operasyonda 706 litre kaçak alkol, 25 şişi kaçak içki ele geçirildi. 16 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:29
Adana'da kaçak içki operasyonu: 16 şüpheli yakalandı | Video 07.11.2025 | 10:58
00:30
Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan adama taksi çarptı | Video 07.11.2025 | 10:37
00:43
00:36
07:05
02:58
02:49
04:05
Taksi şoförü, 6 kişinin canını ustaca manevrayla kurtardı | Video 06.11.2025 | 16:28
00:35
04:31
Arnavutköy'de iki bina arasındaki istinat duvar çöktü | Video 06.11.2025 | 16:00
00:17
02:10
02:18
Giresun’da genç futbolcu Samet Şahin son yolculuğuna uğurlandı | Video 06.11.2025 | 14:43
01:51
04:05
00:38
Arnavutköy'de feci kaza! Kamyon TIR'a çarptı: 1 ölü 1 yaralı | Video 06.11.2025 | 12:35
02:07
Balıkesir'de suç örgütüne darbe: 5 tutuklama | Video 06.11.2025 | 11:59
04:58
00:40
Anne ve oğlunun kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı | Video 06.11.2025 | 11:28
11:10
DHMİ'den nefes kesen tatbikat: Uçak kazası ve arsenik alarmı | Video 06.11.2025 | 11:18