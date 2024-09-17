Adana'da trafikte yol verme kavgasında 4 kişi yaralandı | Video
Adana'nın Kozan ilçesinde trafikte yol verme kavgasında 4 kişi yaralandı.
Sırkıntı Caddesi'nde meydana gelen olayda otomobilde bulunan Emrah A,. Veli A. kavgada bıçakla yaralandı. Yüksek Y., Hasan C. darp edildi. Kavgada bıçakla yaralanan Emrah A., ve kardeşi Veli A. yaralı halde otomobilleri ile hastaneye giderken darp edilen Yüksel Y. ve Hasan C. 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kavgada bıçakla yaralanan Emrah A, Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralıların Kozan Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.
Olayla ilgili Kozan Cumhuriyet savcılığı soruşturma başlattı.
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