Adana'da trafikte yol verme kavgasında 4 kişi yaralandı | Video 17.09.2024 | 08:49

Kozan'da akşam meydana gelen olayda iddiaya göre otomobilin içinde bulunan Emrah A. (33) ve kardeşi Veli A. (28) ile 34 KNR 88 plakalı motosiklette bulunan Yüksel. Y. (38) ve Hasan C. (43) isimli şahıslar arasında yol verme meselesi yüzünden sopalı, bıçaklı kavga yaşandı.Sırkıntı Caddesi'nde meydana gelen olayda otomobilde bulunan Emrah A,. Veli A. kavgada bıçakla yaralandı. Yüksek Y., Hasan C. darp edildi. Kavgada bıçakla yaralanan Emrah A., ve kardeşi Veli A. yaralı halde otomobilleri ile hastaneye giderken darp edilen Yüksel Y. ve Hasan C. 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kavgada bıçakla yaralanan Emrah A, Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralıların Kozan Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.Olayla ilgili Kozan Cumhuriyet savcılığı soruşturma başlattı.