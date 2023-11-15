Adana’da yunus polislerinden nefes kesen gösteri | Video 15.11.2023 | 10:02 Adana’da özel seçilen polis memurları Motosikleti Yunus Timi'nde görev almak için eğitiminin ardından, nefes kesen gösteri yaptı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Asayiş olaylarında ilk müdahalede önemli unsurlardan olan Motosikletli Yunus Timleri 4 eğitimci tarafından uygulanan 5 haftalık zorlu maratonu bitirdi. Adana'da gerçekleşen eğitim öncesi Kütahya, Osmaniye ve Adana kadrosunda bulunan polisler zorlu bir mülakattan geçti.Mülakatın ardından yunus polisi olmayı hak eden 43 personel, 5 haftalık eğitimden geçti. Eğitimi tamamlanan polis memurları Yeni Adana Stadyumu'nda gösteri yaptı.Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'de gösteriye gelerek izledi. Doğan İncir, "Yeni gelen arkadaşlarla daha da kuvvetli olacağız, girilemeyecek dar sokaklar, aralara olayla trafik sıkışıklarında yunuslarımızı olaylara müdahalede ön planda tutacağız" dedi.