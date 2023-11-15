Adana’da yunus polislerinden nefes kesen gösteri | Video
Adana’da özel seçilen polis memurları Motosikleti Yunus Timi'nde görev almak için eğitiminin ardından, nefes kesen gösteri yaptı.
Mülakatın ardından yunus polisi olmayı hak eden 43 personel, 5 haftalık eğitimden geçti. Eğitimi tamamlanan polis memurları Yeni Adana Stadyumu'nda gösteri yaptı.
Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'de gösteriye gelerek izledi. Doğan İncir, "Yeni gelen arkadaşlarla daha da kuvvetli olacağız, girilemeyecek dar sokaklar, aralara olayla trafik sıkışıklarında yunuslarımızı olaylara müdahalede ön planda tutacağız" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:22
Adana’da yunus polislerinden nefes kesen gösteri | Video 15.11.2023 | 10:02
01:00
Şarampole düşen araçtaki 5 kişi yaralandı | Video 15.11.2023 | 10:02
01:28
00:59
Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: Sözde üst düzey sorumlu tutuklandı | Video 15.11.2023 | 09:22
01:40
Kadıköy'de alkollü sürücü dehşet saçtı! | Video 15.11.2023 | 08:43
01:08
Konya’da kamyonet sürücüsü direksiyon başında ölü bulundu | Video 15.11.2023 | 08:41
01:40
Kadıköy'de alkollü sürücü dehşet saçtı: 1 ağır yaralı | Video 15.11.2023 | 08:41
04:05
Edirne’de şehrin göbeğinde polislerin koyun sürüsüyle imtihanı | Video 15.11.2023 | 08:41
00:59
Çocuklara silah satan şahıs yakalandı | Video 15.11.2023 | 08:41
00:46
Burdur'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video 15.11.2023 | 08:43
00:59
Çocuklara silah satan şahsın evine baskın | Video 15.11.2023 | 08:41
04:53
Mantar toplarken gök taşı buldu 14.11.2023 | 23:33
03:29
01:34
Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 7 tutuklama | Video 14.11.2023 | 16:22
01:45
03:12
Bartın'da yolcu minibüsü devrildi 3'ü ağır, 11 yaralı | Video 14.11.2023 | 15:04
01:54
02:18
Silifke’de sağanak yağış yolları göle çevirdi, araçlar suya gömüldü | Video 14.11.2023 | 15:08
01:28
Ters yönde giden otomobil ile ticari taksi çarpıştı: 2 yaralı | Video 14.11.2023 | 14:51
01:55
Afyonkarahisar’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var! | Video 14.11.2023 | 14:49