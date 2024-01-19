Adliye binasına zorla girmeye çalışarak polis ekiplerine zorluk çıkaran 11 şahıs gözaltına alındı | Video
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde adliye binasına girmeye çalışarak polis ekiplerine zorluk çıkaran 11 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar, adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldılar.
Konuyla ilgili Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince, Reyhanlı Adliyesi Nokta görevlisi Polis Memurunun adliye binasına zorla girmeye çalışan kendisine tehdit ve küfür içeren sözler söyleyen H.A., A.Ö.A., U.A., Y.A, A.A., A.A., N.A., M.A., F.B.A ile E.A. isimli şahıslar olduğu anonsu üzerine, adliyeye takviye ekip sevk edilmiştir. M.A. isimli şahsın aracını adliye hizmet binasında görevli polis memuru ve olay yerinde bulunan görevlilerin üzerine sürmesi akabinde olay yerinde kaçarken park halindeki araca çarpmış, aracı durdurmaya yönelik havaya uyarı ateşi açılmıştır. Aracın durmaması üzerine aracın lastiğine ateş edilerek durdurulmak istenmiş, araç durmayarak çarpmaya devam etmiştir. Olaya karışan şahıslara ait araç yaşanan kovalamaca sonucu yakalanmış, araç içerisinde bulunan şahıs ekip otosuna binmemek için direnmiş ve şahıs araç içerisinde gözaltına alınmıştır. Olaya ilk karışan M.A. araç içerisinde park halinde görülmüş ekip otosunu görünce araçtan inerek kaçmaya başlamış ve kovalamaca sonucu şahıs yakalanmıştır. Olayla ilgili olarak V.A. ile M.A. gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.
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