Video Yaşam Adrese giren polislere piton şoku! 3 metre uzunluğunda! | Video

Adrese giren polislere piton şoku! 3 metre uzunluğunda! | Video

Adrese giren polislere piton şoku! 3 metre uzunluğunda! | Video
30.12.2020 | 10:29

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İstanbul Beyoğlu’nda bir adrese baskın yapan polisler yurt dışından kaçak yollarla getirilen ve satışa sunulan üç metre uzunluğunda piton yılanıyla karşılaştı.

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İstanbul Beyoğlu'nda bir adrese baskın yapan polisler yurt dışından kaçak yollarla getirilen ve satışa sunulan üç metre uzunluğunda piton yılanıyla karşılaştı.

İstanbul Polisi; Beyoğlu İlçesi'ne bağlı Kalyoncu Kulluğu Caddesi üzerinde bulunan bir adrese baskın yaptı. Adreste yapılan aramalarda kaçak yollarla ülkeye sokulan ve satışı yapılması hedeflenen üç metre uzunluğunda bir piton yılanı ve poşete sarılı halde 1.25 gram Esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen piton yılanı Milli Parklar Müdürlüğü Ekipleri'ne teslim edildi.

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