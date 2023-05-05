Afyon'da kökünü kurutma operasyonu: 112 gözaltı | Video 05.05.2023 | 12:11 Afyonkarahisar’da torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ve jandarma tarafından gerçekleştirilen ve komandolar ile helikopterlerinde kullanıldığı operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve kullanmak suretiyle ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcıları ile etkin mücadele edilebilmesi amacı ile Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca Planlı 'Kökünü Kurutma Operasyonu' yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda polis ve komandoları bir araya gelerek emniyet müdürlüğünde baskın yapılacak yerlere ekiplerin çıkması ve adreslere yapılan baskınlarda helikopterlerden polis tarafından kaydedilen görüntüler servis edildi.Görüntülerde polis ve jandarma komandolardan oluşan 814 personelin İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinden çıkışları yer alırken aynı zamanda ekip ve araçları Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Dr. İbrahim Seydioğlulları ile Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel'in uğurladığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca helikopterlerin baskın yapılan adreslerde arama yapılırken, güvenlik aldıkları da görülüyor.Operasyon sonucunda yakalanan 112 şüphelinin işlemleri devam ederken, önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.