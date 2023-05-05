Video Yaşam Afyon'da kökünü kurutma operasyonu: 112 gözaltı | Video
Afyon'da kökünü kurutma operasyonu: 112 gözaltı | Video

Afyon'da kökünü kurutma operasyonu: 112 gözaltı | Video

05.05.2023 | 12:11

Afyonkarahisar’da torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ve jandarma tarafından gerçekleştirilen ve komandolar ile helikopterlerinde kullanıldığı operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Afyonkarahisar'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve kullanmak suretiyle ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcıları ile etkin mücadele edilebilmesi amacı ile Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca Planlı 'Kökünü Kurutma Operasyonu' yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda polis ve komandoları bir araya gelerek emniyet müdürlüğünde baskın yapılacak yerlere ekiplerin çıkması ve adreslere yapılan baskınlarda helikopterlerden polis tarafından kaydedilen görüntüler servis edildi.

UYUŞTURUCU BASKINA GİDEN EKİPLERİ VALİ, EMNİYET MÜDÜRÜ VE KOMUTANLAR UĞURLADI
Görüntülerde polis ve jandarma komandolardan oluşan 814 personelin İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinden çıkışları yer alırken aynı zamanda ekip ve araçları Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Dr. İbrahim Seydioğlulları ile Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel'in uğurladığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca helikopterlerin baskın yapılan adreslerde arama yapılırken, güvenlik aldıkları da görülüyor.

Operasyon sonucunda yakalanan 112 şüphelinin işlemleri devam ederken, önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Afyon’da kökünü kurutma operasyonu: 112 gözaltı | Video 00:55
Afyon'da kökünü kurutma operasyonu: 112 gözaltı | Video 05.05.2023 | 12:11
1,5 milyon euro gasbeden çete film gibi operasyonla yakalandı | Video 04:00
1,5 milyon euro gasbeden çete film gibi operasyonla yakalandı | Video 05.05.2023 | 10:43
Aşiret düğününde yarım kilo altın, 1 milyon lira para takıldı | Video 07:48
Aşiret düğününde yarım kilo altın, 1 milyon lira para takıldı | Video 05.05.2023 | 11:47
Karlı Süphan Dağı’nın eteklerin kuzu ve koyunların renkli buluşması | Video 04:14
Karlı Süphan Dağı’nın eteklerin kuzu ve koyunların renkli buluşması | Video 05.05.2023 | 11:47
Polisin yakaladığı silah, uyuşturucu çetesini çökertti | Video 01:05
Polisin yakaladığı silah, uyuşturucu çetesini çökertti | Video 05.05.2023 | 11:51
5 Mayıs 2023 Cuma Hutbesi | İsraf: Tüketirken Tükenmek | CUMA HUTBESİ DİNLE 07:34
5 Mayıs 2023 Cuma Hutbesi | İsraf: "Tüketirken Tükenmek" | CUMA HUTBESİ DİNLE 05.05.2023 | 11:54
Husumetlisine pusu kuran katil zanlısı, ambulans talebinde bulundu | Video 01:14
Husumetlisine pusu kuran katil zanlısı, ambulans talebinde bulundu | Video 05.05.2023 | 10:40
Kendilerini istihbaratçı olarak tanıtıp 150 bin TL’lik ziynet eşyası çaldılar | Video 00:47
Kendilerini istihbaratçı olarak tanıtıp 150 bin TL'lik ziynet eşyası çaldılar | Video 05.05.2023 | 10:37
Adana’da 13 kaçak göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı | Video 00:37
Adana'da 13 kaçak göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı | Video 05.05.2023 | 10:24
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Mayıs 2023 Cuma atv izle! | Video 05:13
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Mayıs 2023 Cuma atv izle! | Video 05.05.2023 | 10:28
Motosikleti çalamayınca parmak izlerini silip kaçtı | Video 03:04
Motosikleti çalamayınca parmak izlerini silip kaçtı | Video 05.05.2023 | 09:46
Sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti, araçlar mahsur kaldı | Video 04:09
Sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti, araçlar mahsur kaldı | Video 05.05.2023 | 09:44
Ahırda çıkan yangın büyümeden söndürüldü | Video 02:05
Ahırda çıkan yangın büyümeden söndürüldü | Video 05.05.2023 | 09:31
Bursa’da bir garip hırsızlık : Motosikleti kucaklayarak çaldılar | Video 01:21
Bursa'da bir garip hırsızlık : Motosikleti kucaklayarak çaldılar | Video 05.05.2023 | 09:29
Kendilerini avukat olarak tanıtıp sahte icra belgesiyle milyonluk vurgun yapan 17 kişilik çete çökertildi | Video 01:03
Kendilerini avukat olarak tanıtıp sahte icra belgesiyle milyonluk vurgun yapan 17 kişilik çete çökertildi | Video 05.05.2023 | 09:23
Otobüsün tıra çarptığı kazada 33 kişi yaralandı | Video 01:45
Otobüsün tıra çarptığı kazada 33 kişi yaralandı | Video 05.05.2023 | 09:21
İş adamı ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti | Video 01:27
İş adamı ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti | Video 05.05.2023 | 09:07
Afyonkarahisar’da kökünü kurutma operasyonu: 112 gözaltı | Video 02:54
Afyonkarahisar’da kökünü kurutma operasyonu: 112 gözaltı | Video 05.05.2023 | 08:59
Müstakil evde yangın: Yanan kömürlükte patlama anında yaşanan panik kamerada | Video 02:06
Müstakil evde yangın: Yanan kömürlükte patlama anında yaşanan panik kamerada | Video 05.05.2023 | 08:59
Park halindeki otomobilde patlama: 3 yaralı | Video 02:39
Park halindeki otomobilde patlama: 3 yaralı | Video 05.05.2023 | 08:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA