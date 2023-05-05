Afyon'da kökünü kurutma operasyonu: 112 gözaltı | Video
Afyonkarahisar’da torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ve jandarma tarafından gerçekleştirilen ve komandolar ile helikopterlerinde kullanıldığı operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı.
UYUŞTURUCU BASKINA GİDEN EKİPLERİ VALİ, EMNİYET MÜDÜRÜ VE KOMUTANLAR UĞURLADI
Görüntülerde polis ve jandarma komandolardan oluşan 814 personelin İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinden çıkışları yer alırken aynı zamanda ekip ve araçları Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Dr. İbrahim Seydioğlulları ile Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel'in uğurladığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca helikopterlerin baskın yapılan adreslerde arama yapılırken, güvenlik aldıkları da görülüyor.
Operasyon sonucunda yakalanan 112 şüphelinin işlemleri devam ederken, önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
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