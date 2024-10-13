Afyonkarahisar’da 4.4 büyüklüğünde deprem | Video 13.10.2024 | 08:45 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Afyonkarahisar’da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Afyonkarahisar merkezde, saat 03.14'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 10.26 kilometre olarak ölçüldü.