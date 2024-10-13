Afyonkarahisar’da 4.4 büyüklüğünde deprem | Video
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Afyonkarahisar’da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
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