Video Yaşam Ağrı'da ilçe merkezine inen kurtlar yiyecek aradı | Video
Ağrı'da ilçe merkezine inen kurtlar yiyecek aradı | Video

Ağrı'da ilçe merkezine inen kurtlar yiyecek aradı | Video

20.12.2021 | 14:05

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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, kar yağışının ardından doğada yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, ilçe merkezine indi.

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Taşlıçay ilçesi Ahmet Necdet Sezer Mahallesi'nde gecenin ilerleyen saatlerinde cadde ve sokaklarda yürüyen 2 kurdu gören vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüledi. Bir süre yiyecek arayan kurtlar daha sonra gözden kayboldu.

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