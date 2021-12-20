Ağrı'da ilçe merkezine inen kurtlar yiyecek aradı | Video

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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, kar yağışının ardından doğada yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, ilçe merkezine indi.
Taşlıçay ilçesi Ahmet Necdet Sezer Mahallesi'nde gecenin ilerleyen saatlerinde cadde ve sokaklarda yürüyen 2 kurdu gören vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüledi. Bir süre yiyecek arayan kurtlar daha sonra gözden kayboldu.