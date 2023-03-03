Akıllara durgunluk veren Recep Arı cinayetinin sebebi ortaya çıktı | Video

Bursa'da 5 gündür kayıp olan ve daha sonra köylüler tarafından ormanda vurulmuş halde bulunan şahısla ilgili olayda başlatılan soruşturma sonrası Kadir I.(22) gözaltına alındı. Jandarmada verdiği ifadesinde Recep Arı'nın eşi S.A. ile ilişki yaşadığını ve Arı'nın bunu öğrenmesiyle birlikte aralarında çıkan tartışmada öldürdüğünü söylediği öğrenildi.