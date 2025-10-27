Aksaray’da eski-yeni sevgili kavgasında, ortalık boks ringine döndü | Video
27.10.2025 | 08:55
Aksaray’da "eski-yeni sevgili" tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga eden gençleri ayırmaya çalışan polis ve bekçi grup ayrılmayınca biber gazıyla müdahale etti.
