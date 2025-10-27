Aksaray’da eski-yeni sevgili kavgasında, ortalık boks ringine döndü | Video 27.10.2025 | 08:55 Aksaray’da "eski-yeni sevgili" tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga eden gençleri ayırmaya çalışan polis ve bekçi grup ayrılmayınca biber gazıyla müdahale etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde bulunan bir parkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, parkta oturan erkek ile kız arkadaşını gören bir grup banka gelerek iddiaya göre boşanma aşamasındaki eş meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken iki grup parkta birbirine girdi. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine bekçi ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede parka gelen bekçi ve polis ekipleri kavgayı ayırmaya çalışırken, bir türlü ayrılmayan gençlere biber gazıyla müdahale edildi. Buna rağmen kavga etmeye devam eden gençler polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Tarafların birbirinden şikayetçi olmaması üzerine gözaltı olmazken, 4 şahıs darp sonucu hafif şekilde yaralandı. Şahıslar polisin müdahalesinin ardından parkı terk etti.