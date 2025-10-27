Video Yaşam Aksaray’da eski-yeni sevgili kavgasında, ortalık boks ringine döndü | Video
Aksaray’da eski-yeni sevgili kavgasında, ortalık boks ringine döndü | Video

Aksaray’da eski-yeni sevgili kavgasında, ortalık boks ringine döndü | Video

27.10.2025 | 08:55

Aksaray’da "eski-yeni sevgili" tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga eden gençleri ayırmaya çalışan polis ve bekçi grup ayrılmayınca biber gazıyla müdahale etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde bulunan bir parkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, parkta oturan erkek ile kız arkadaşını gören bir grup banka gelerek iddiaya göre boşanma aşamasındaki eş meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken iki grup parkta birbirine girdi. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine bekçi ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede parka gelen bekçi ve polis ekipleri kavgayı ayırmaya çalışırken, bir türlü ayrılmayan gençlere biber gazıyla müdahale edildi. Buna rağmen kavga etmeye devam eden gençler polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Tarafların birbirinden şikayetçi olmaması üzerine gözaltı olmazken, 4 şahıs darp sonucu hafif şekilde yaralandı. Şahıslar polisin müdahalesinin ardından parkı terk etti.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Aksaray’da eski-yeni sevgili kavgasında, ortalık boks ringine döndü | Video 01:39
Aksaray’da eski-yeni sevgili kavgasında, ortalık boks ringine döndü | Video 27.10.2025 | 08:55
X-ray cihazına yakalanmamak için Uludağ’dan yürüyerek aşağı inmek isteyen 2 arkadaş kayboldu | Video 01:04
X-ray cihazına yakalanmamak için Uludağ’dan yürüyerek aşağı inmek isteyen 2 arkadaş kayboldu | Video 27.10.2025 | 08:55
Yasal sınırın 8 kat üzerinde alkollü halde kaza yaptı, kahveye oturup çay içti | Video 04:02
Yasal sınırın 8 kat üzerinde alkollü halde kaza yaptı, kahveye oturup çay içti | Video 27.10.2025 | 08:55
Para dolu çantayı arabanın üstünde unuttu | Video 01:08
Para dolu çantayı arabanın üstünde unuttu | Video 27.10.2025 | 08:54
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 Bin TL’lik soru heyecan yarattı! İşte o soru! 04:12
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 Bin TL'lik soru heyecan yarattı! İşte o soru! 26.10.2025 | 23:26
Maltepe’de minibüsün çarptığı yaya yaralandı | Video 01:19
Maltepe’de minibüsün çarptığı yaya yaralandı | Video 26.10.2025 | 16:55
Önüne ani manevra yapan otomobilin dikiz aynasını kırdı | Video 00:20
Önüne ani manevra yapan otomobilin dikiz aynasını kırdı | Video 26.10.2025 | 16:55
Elazığ’da korku dolu anlar: 4 kişilik aile nehir ortasında birbirine sarılarak hayatta kaldı | Video 03:10
Elazığ'da korku dolu anlar: 4 kişilik aile nehir ortasında birbirine sarılarak hayatta kaldı | Video 26.10.2025 | 15:49
Kayıp olarak aranan ve parkta kriz geçirerek hayatını kaybeden Hiranur’un son anlarını görgü tanığı anlattı | Video 03:30
Kayıp olarak aranan ve parkta kriz geçirerek hayatını kaybeden Hiranur'un son anlarını görgü tanığı anlattı | Video 26.10.2025 | 15:49
15 el ateş ettiği kadını sokak ortasında öldürdü! Cinayet anı kamerada | Video 05:41
15 el ateş ettiği kadını sokak ortasında öldürdü! Cinayet anı kamerada | Video 26.10.2025 | 13:46
Gönen’de park halindeki 8 araca tır çarptı! O anlar kamerada | Video 01:32
Gönen'de park halindeki 8 araca tır çarptı! O anlar kamerada | Video 26.10.2025 | 13:41
SOLOTÜRK’ten Pamukkale semalarında Cumhuriyet coşkusu | Video 05:05
SOLOTÜRK'ten Pamukkale semalarında Cumhuriyet coşkusu | Video 26.10.2025 | 13:06
Baraj gölünde yüzerken kaybolan İrlandalı turist sualtı dron ve robotla arandı | Video 06:27
Baraj gölünde yüzerken kaybolan İrlandalı turist sualtı dron ve robotla arandı | Video 26.10.2025 | 11:21
Önce yedek anahtarı, 1 ay sonra arabayı çaldılar | Video 09:10
Önce yedek anahtarı, 1 ay sonra arabayı çaldılar | Video 26.10.2025 | 11:21
Vicdansızlığın böylesi! 2 aylık bebek sokağa terk edildi | Video 01:00
Vicdansızlığın böylesi! 2 aylık bebek sokağa terk edildi | Video 26.10.2025 | 09:31
Çay ocağında otururken tabancayla vuruldu! O anlar kamerada | Video 00:41
Çay ocağında otururken tabancayla vuruldu! O anlar kamerada | Video 26.10.2025 | 09:31
İki defa alkollü araç kullanmaktan ehliyetini kaptıran şahıs, bu defa bisiklet kullanırken yaptığı kazada alkollü çıktı | Video 01:25
İki defa alkollü araç kullanmaktan ehliyetini kaptıran şahıs, bu defa bisiklet kullanırken yaptığı kazada alkollü çıktı | Video 26.10.2025 | 08:54
Ankara’da eğlence mekanına silahlı saldırı | Video 01:21
Ankara’da eğlence mekanına silahlı saldırı | Video 26.10.2025 | 08:54
Tekirdağ’da 1 kişinin öldüğü,1 kişinin de yaralandığı silahla kavga kamerada | Video 03:33
Tekirdağ'da 1 kişinin öldüğü,1 kişinin de yaralandığı silahla kavga kamerada | Video 25.10.2025 | 17:08
Piyasa değeri 1 milyon lira olan sahte altın ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı | Video 00:20
Piyasa değeri 1 milyon lira olan sahte altın ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı | Video 25.10.2025 | 16:47

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY