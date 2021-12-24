Video Yaşam Aldığı cevizler çürük çıktı diye eşi tarafından terk edilmişti! Esra Erol’da büyük kavuşma! | Video
Aldığı cevizler çürük çıktı diye eşi tarafından terk edilmişti! Esra Erol’da büyük kavuşma! | Video

Aldığı cevizler çürük çıktı diye eşi tarafından terk edilmişti! Esra Erol’da büyük kavuşma! | Video

24.12.2021 | 18:52

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ATV'nin ve Türkiye'nin en fazla izlenen programlarından biri olan Esra Erol'da her hafta farklı konu ve konukların hikayeleri konu olarak ele alınıyor. Bugün Esra Erol'da Ethem Bey'in şaşırtan hikayesi konu olarak ele alındı. Ethem Bey, eşi Hatice Hanım tarafından 15 gün önce terk edildi. Programa katılan Ethem Bey, 110 bin TL'ye aldığı 9 tonluk cevizlerin çürük çıkması nedeniyle eşi tarafından terk edildiğini ve eşiyle barışmak istediğini canlı yayında açıkladı. Ethem Bey’in eşi dün yayına katılarak eşiyle belirlediği şartlar doğrultusunda barışabileceğini dile getirdi. Bugün ise Esra Erol yaklaşık 15 gündür ayrı olan baba ve çocuklarını canlı yayında buluşturdu. Bu kavuşmada gözyaşları sel oldu. İşte ayrıntılar!

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