Video Yaşam Alevlerin ortasında kalan orman işçisinin telsiz anonsu ağlattı "Son dakikaya kadar bölgeden ayrılmayacağım" | Video

Alevlerin ortasında kalan orman işçisinin telsiz anonsu ağlattı "Son dakikaya kadar bölgeden ayrılmayacağım" | Video

Alevlerin ortasında kalan orman işçisinin telsiz anonsu ağlattı
05.08.2021 | 16:58

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çin’de tayfun alarmı: 33 bin kişi tahliye edildi | Video 01:14
Çin’de tayfun alarmı: 33 bin kişi tahliye edildi | Video 05.08.2021 | 17:35
Alevlerin ortasında kalan orman işçisinin telsiz anonsu ağlattı Son dakikaya kadar bölgeden ayrılmayacağım | Video 02:04
Alevlerin ortasında kalan orman işçisinin telsiz anonsu ağlattı "Son dakikaya kadar bölgeden ayrılmayacağım" | Video 05.08.2021 | 16:58
İstanbul’da Kartal ve Beykoz’daki ormanlarda denetim 02:48
İstanbul'da Kartal ve Beykoz'daki ormanlarda denetim 05.08.2021 | 16:44
Antalya’da kaybolan 26 yaşındaki üniversite öğrencisi Samet Işıtan’ın son görüntüleri ortaya çıktı! 06:20
Antalya'da kaybolan 26 yaşındaki üniversite öğrencisi Samet Işıtan'ın son görüntüleri ortaya çıktı! 05.08.2021 | 16:45
Antalya’da yangın söndürme ekiplerine sırtında yiyecek taşıyan yaşlı kadın kamerada 00:23
Antalya'da yangın söndürme ekiplerine sırtında yiyecek taşıyan yaşlı kadın kamerada 05.08.2021 | 13:24
Aydos Ormanı’nda küçük çaplı yangın çıktı: İki kişi kaçtı iddiası | Video 02:10
Aydos Ormanı’nda küçük çaplı yangın çıktı: İki kişi kaçtı iddiası | Video 05.08.2021 | 15:53
Avrasya Tüneli girişinde otomobil takla attı: Kaza anı kamerada | Video 00:27
Avrasya Tüneli girişinde otomobil takla attı: Kaza anı kamerada | Video 05.08.2021 | 15:53
Arnavutköy’de çayırlıkta otlayan hayvanlara bıçaklı saldırı: 7 hayvanı bıçaklayıp kuyruklarını kestiler | Video 04:45
Arnavutköy’de çayırlıkta otlayan hayvanlara bıçaklı saldırı: 7 hayvanı bıçaklayıp kuyruklarını kestiler | Video 05.08.2021 | 15:33
Bakan Koca, yangın yerlerinde görev alan sağlık çalışanlarını paylaştı | Video 01:36
Bakan Koca, yangın yerlerinde görev alan sağlık çalışanlarını paylaştı | Video 05.08.2021 | 15:19
A Haber, yangın söndürme helikopterinde. İşte Manavgat’taki son durum | Video 09:09
A Haber, yangın söndürme helikopterinde. İşte Manavgat'taki son durum | Video 05.08.2021 | 15:24
Siparişle sahte döviz basıp çetelere satıyordu, böyle yakalandı | Video 02:50
Siparişle sahte döviz basıp çetelere satıyordu, böyle yakalandı | Video 05.08.2021 | 14:58
Çocukları dilendiriyorlardı, güvenlik kamera görüntülerinden yakayı ele verdiler | Video 01:36
Çocukları dilendiriyorlardı, güvenlik kamera görüntülerinden yakayı ele verdiler | Video 05.08.2021 | 14:55
Lüks rezidansta yapılan sahte para matbaasına operasyon kamerada | Video 06:58
Lüks rezidansta yapılan sahte para matbaasına operasyon kamerada | Video 05.08.2021 | 14:34
Röportajda yangınlara müdahale edilmiyor diye yalan söyleyen kadın | Video 01:08
Röportajda yangınlara müdahale edilmiyor diye yalan söyleyen kadın | Video 05.08.2021 | 14:58
Yanan evinin bahçesindeki karpuzları orman işçilerine ikram etti | Video 06:35
Yanan evinin bahçesindeki karpuzları orman işçilerine ikram etti | Video 05.08.2021 | 14:38
Kadıköy’de çatı alev aldı, alt katta uyuyan adamı eşi kurtardı | Video 03:10
Kadıköy’de çatı alev aldı, alt katta uyuyan adamı eşi kurtardı | Video 05.08.2021 | 14:34
Antalya’da yangında evi yanan Hüseyi Dede’den gözleri yaşartan hareket! Bahçesindeki karpuzları orman işçilerine ikram etti 05:03
Antalya'da yangında evi yanan Hüseyi Dede'den gözleri yaşartan hareket! Bahçesindeki karpuzları orman işçilerine ikram etti 05.08.2021 | 14:24
Termik santral bölgesi soğutuluyor | Video 00:44
Termik santral bölgesi soğutuluyor | Video 05.08.2021 | 14:34
Tunceli’de aç kalınca köye inen Avrasya bozayısı kamerada 05:26
Tunceli'de aç kalınca köye inen Avrasya bozayısı kamerada 05.08.2021 | 13:25
Ümitcan Uygun’la aynı evde kalan Esra Hankulu’nun ölü bulunmasına Aleyna Çakır’ın babasından tepki | Video 02:05
Ümitcan Uygun'la aynı evde kalan Esra Hankulu'nun ölü bulunmasına Aleyna Çakır'ın babasından tepki | Video 05.08.2021 | 14:08

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda yangına müdahale eden bir arazöz ekibinin yükselen alevlerin arasında yaşadıkları zor anların yansıdığı telsiz konuşmalarında, bir işçinin son dakikaya kadar bölgeden ayrılmayacaklarını söylemesi, sahadaki mücadeleyi gözler önüne serdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İlçede 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Orman işçileri, zaman zaman birden yükselen alevler karşısında hayati tehlike atlatıyor. Kimi zaman alevlerin ortasında kalan işçiler, sarp ve tehlikeli arazilerde kullandıkları telsizlerle koordine oluyor.

Kızıldağ Mahallesi'nde yerleşim yerlerini de tehdit eden ormanlık alandaki yangına müdahale eden S30 kodlu bir arazöz ekibi, birden yükselen alevlerin arasında kaldı.

Yaşadıklarını telsizde amirlerine aktararak hava desteği isteyen ekibin çabası Anadolu Ajansı (AA) ekibinin kamerasına yansıdı.

Arazöz ekibinin çağrısı üzerine Yangın Yönetim Merkezine yapılan anonsta "Acil olarak S30'un olduğu yere helikopterin su atması gerekiyor, araç yanacak." uyarısı yapıldı.

Endişeli ses tonuyla tekrar destek isteyen arazöz ekibine, "Tehlikeli bir durum varsa aracı terk et. Helikopter su atacak." yanıtı verildi.

Arkadaşlarının araç dışında olduğunu belirten arazöz ekibinden bir işçi, telsiz anonsunda,"Onlar gelmeden gitmem buradan, helikopter gelsin su atsın" ifadelerini kullandı. Orman İşçisine bu kez, "Özgür, helikopter geliyor, güvenli bölgeye kaç, aracı boşalt." talimatı verildi.

Ekip arkadaşları adına konuşan işçinin, "Son dakikaya kadar ayrılmayacağım bölgeden, helikopter su atsın" anonsunu duyan mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Anonsun ardından alana kısa sürede helikopterle müdahale edildiği, büyük tehlike atlatan işçilerin yangına müdahaleye devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA