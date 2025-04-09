Video Yaşam Alışverişe girdi, motosikletinden oldu! O anlar kamerada | Video
Alışverişe girdi, motosikletinden oldu! O anlar kamerada | Video

Alışverişe girdi, motosikletinden oldu! O anlar kamerada | Video

09.04.2025 | 12:18

Kahramanmaraş'ta market alışverişi için gelen şahsın motosikleti çalındı. O anlar iş yeri kamerasına yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesi Mağralı Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz iki şüpheli, çocuğu ile market alışverişine giden A.A.'yı bir süre motosikletle takip etti. Daha sonra elektrikli motosikletini market önüne park eden A.A., çocuğu ile markete girdi. Bu sırada şüpheli önce etrafı kontrol etti, sona da park halindeki elektrikli motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Alışverişini tamamlayıp dışarı çıktığında motosikletini göremeyen A.A. güvenlik kamerasını izleyince aracının çalındığını gördü. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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