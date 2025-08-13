Alkollü sürücü dehşet yaşatmıştı! Müteahhidin öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
Adana'da inşaatını denetlediği sırada alkollü bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybedip çarpması sonucu hayatını kaybeden müteahhitin öldüğü kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Müteahhit Şenol'a çarparak ölümüne neden olan otomobillin sürücüsü Fırat Ö. ile Gökhan K. tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Gökhan K. sorgusunun ardından serbest bırakılırken, alkollü olduğu belirtilen Fırat Ö, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Öte yandan Fırat Ö.'nün Abdulgaffar Şenol'a çarpıp ölümüne neden olduğu ana ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Fırat Ö.'nün direksiyon hakimiyetini kaybedip inşaat sahasına dalması ve müteahhite çarpması yer aldı.
