Alkollü sürücü ters yönden ilerleyerek, servis aracına çarptı | Video
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ters yönden gelerek servis aracına çarpan alkollü sürücü, kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı. Ayakta durmakta güçlük çeken sürücü, kendisini görüntüleyen gazeteciye, "Sen kimsin gardaş" diye tepki gösterdi.
İ.C.'nin alkol oranın 1 promilden fazla çıkması nedeniyle hakkında işlem başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:06
Alkollü sürücü ters yönden ilerleyerek, servis aracına çarptı | Video 11.09.2025 | 08:22
03:27
Avcılar’da bir binanın çatısında çıkan yangın 3 binaya sıçradı | Video 10.09.2025 | 16:30
00:59
Otomobil lastiklerini keserek zarar veren şahıs kameralara yakalandı | Video 10.09.2025 | 16:11
00:32
Adana’da sağlıkçılara saldırıp yumruk atan şüpheli tutuklandı | Video 10.09.2025 | 14:56
00:34
03:19
Eşini bayılıncaya kadar sokak ortasında döven şahıs kamerada | Video 10.09.2025 | 14:30
02:53
Alanya'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza: 10 yaralı | Video 10.09.2025 | 13:51
00:34
00:25
04:38
Alkollü sürücünün çarptığı yayayı zıplaması kurtardı | Video 10.09.2025 | 12:42
01:20
Çekici bu kez otomobil değil, yapay çiçek buketi taşıdı | Video 10.09.2025 | 12:42
04:17
Zeytinburnu’nda 5 katlı binada doğalgaz kaçağı yangına neden oldu | Video 10.09.2025 | 12:42
00:14
04:17
03:55
12:40
01:19
Uyuşturucu ticaretini sosyal medyada anlattı, suçüstü yakalandı | Video 10.09.2025 | 10:50
00:58
02:01
Ankara’da tekmeli yumruklu park kavgası kamerada | Video 10.09.2025 | 10:12