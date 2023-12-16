Amasya’da otomobil köprüden Yeşilırmak Nehri’ne uçtu: 1 ölü | Video
Amasya’da bir otomobil köprüden Yeşilırmak Nehri’ne uçtu. Feci kazada otomobilin genç sürücüsü Anıl Aşçı olay yerinde hayatını kaybetti.
Talihsiz gencin kaza yaptığını duyan arkadaşları olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Cenaze hastane morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazayı anlatan vatandaşlardan Doğan Dalakçı, "Otomobil köprüden aşağı Yeşilırmak'a düşmüş. Sürücüsü vefat etti" dedi. Fevzi Aslan da arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:34
Amasya’da otomobil köprüden Yeşilırmak Nehri’ne uçtu: 1 ölü | Video 16.12.2023 | 08:45
02:43
Çocuk bezi taşıyan tırın dorsesi alev topuna döndü 15.12.2023 | 22:39
04:59
Yangında apartmanda mahsur kalanları itfaiye tahliye etti 15.12.2023 | 22:39
00:30
83 bin 300 TL değerinde 6 cep telefonu çalınan şahıs yakalandı 15.12.2023 | 17:44
00:37
Mardin’de kuzenler arasında silahlı kavga: 2 yaralı | Video 15.12.2023 | 16:48
00:39
Çanakkale’de Kafes- 18 Operasyonu: 1 tutuklama | Video 15.12.2023 | 16:22
01:34
Manavgat'ta 4 katlı binadaki dairede çıkan yangın korkuttu! | Video 15.12.2023 | 16:11
08:52
Sağlıklı dördüz bebek dünyaya getiren anneye üç ceset verdiler | Video 15.12.2023 | 15:31
00:23
00:36
Araca zulalanan uyuşturucuyu narkotik köpeği “Cash” buldu | Video 15.12.2023 | 14:44
03:05
Sarıyer’de kuyumcuya yapılan silahlı saldırı kamerada | Video 15.12.2023 | 14:42
03:48
Beylikdüzü'nde pitbull saldırısı: 2 çocuk yaralandı | Video 15.12.2023 | 14:42
00:32
Ankara'da bisikletli çocuğa köpek saldırdı, o anlar kameraya yansıdı | Video 15.12.2023 | 14:07
04:26
Müge Anlı SON BÖLÜM | 15 Aralık 2023 Cuma Tamamı Kesintisiz izle! | Video 15.12.2023 | 12:52
01:59
00:51
Son Dakika: Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı | Video 15.12.2023 | 12:45
00:24
Şanlıurfa'da görülen yavru aslan her yerde aranıyor | Video 15.12.2023 | 12:25
01:24
01:15
00:28
Elazığ’da toprağa gömülü vaziyette 14 kilo esrar ele geçirildi | Video 15.12.2023 | 11:17