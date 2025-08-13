Video Yaşam Ambulansı takip ederken kaza yapan araçtaki vatandaşın yaşadığı şok kamerada | Video
Ambulansı takip ederken kaza yapan araçtaki vatandaşın yaşadığı şok kamerada | Video

Ambulansı takip ederken kaza yapan araçtaki vatandaşın yaşadığı şok kamerada | Video

13.08.2025 | 09:16

Hatay'da hastaneye hasta sevk eden ambulansı takip eden otomobilin başla bir otomobille çarpışmasıyla kaza yaşandı. Kaza sonrası çarpışmanın etkisiyle şok yaşayan araçtaki şahsın o anları kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre kaza, İskenderun ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ambulansı takip eden otomobil, sokak kesişiminde başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta da maddi hasar oluştu. Otomobil sürücüsünün ve araçtaki başka bir şahsın kaza sonrası yaşadığı şok, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ambulansı takip ederken kaza yapan araçtaki vatandaşın yaşadığı şok kamerada | Video 00:36
Ambulansı takip ederken kaza yapan araçtaki vatandaşın yaşadığı şok kamerada | Video 13.08.2025 | 09:16
Meteor yağmuru etkinliği, doldu taştı | Video 03:47
Meteor yağmuru etkinliği, doldu taştı | Video 13.08.2025 | 09:13
Sosyal medya paylaşımı uğruna ölüme meydan okuyan motosikletliye ceza yağdı | Video 00:47
Sosyal medya paylaşımı uğruna ölüme meydan okuyan motosikletliye ceza yağdı | Video 13.08.2025 | 09:12
Tozu dumana katan kamyon sürücüsüne ceza uygulandı | Video 00:33
Tozu dumana katan kamyon sürücüsüne ceza uygulandı | Video 13.08.2025 | 09:12
İzmir’de gün ağardı, yangına hava müdahalesi yeniden başladı | Video 01:33
İzmir'de gün ağardı, yangına hava müdahalesi yeniden başladı | Video 13.08.2025 | 09:07
D-650’de korkunç kaza: SUV çarptı, üzerinden birçok araç geçti | Video 00:48
D-650’de korkunç kaza: SUV çarptı, üzerinden birçok araç geçti | Video 13.08.2025 | 08:42
Mersin’de yoldan çıkan araç ağaca çarparak devrildi! O anlar kamerada | Video 01:01
Mersin’de yoldan çıkan araç ağaca çarparak devrildi! O anlar kamerada | Video 12.08.2025 | 16:43
Kadıköy’de İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı | Video 01:54
Kadıköy’de İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı | Video 12.08.2025 | 15:33
Maltepe’de kaçak sigara operasyonu: 314 bin makaron ele geçirildi | Video 00:36
Maltepe'de kaçak sigara operasyonu: 314 bin makaron ele geçirildi | Video 12.08.2025 | 15:01
Eyüpsultan’da çatı tadilatı sırasında yangın | Video 01:23
Eyüpsultan’da çatı tadilatı sırasında yangın | Video 12.08.2025 | 14:49
Ankara’da hafriyat kamyonunun çarptığı 2 kişi öldü; kaza kamerada | Video 00:09
Ankara'da hafriyat kamyonunun çarptığı 2 kişi öldü; kaza kamerada | Video 12.08.2025 | 13:46
Ünlü motosikletçi Deniz Servan Narin’in öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı | Video 01:25
Ünlü motosikletçi Deniz Servan Narin'in öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı | Video 12.08.2025 | 12:43
Rüzgarın uçurduğu şemsiye tutmak isterken yaralandı | Video 00:33
Rüzgarın uçurduğu şemsiye tutmak isterken yaralandı | Video 12.08.2025 | 12:26
Komşusunun anahtarını kopyalayıp 1,7 milyon liralık altın çaldı, sıfır araç aldı | Video 01:08
Komşusunun anahtarını kopyalayıp 1,7 milyon liralık altın çaldı, sıfır araç aldı | Video 12.08.2025 | 12:26
Motosiklet üzerinde tehlikeli harekete 59 bin TL ceza | Video 00:16
Motosiklet üzerinde tehlikeli harekete 59 bin TL ceza | Video 12.08.2025 | 12:26
Balıkesir’deki ünlü süt fabrikasındaki yangının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:11
Balıkesir'deki ünlü süt fabrikasındaki yangının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 12.08.2025 | 12:26
Siverek’te 28 kilo skunk ele geçirildi: 2 tutuklama | Video 01:04
Siverek’te 28 kilo skunk ele geçirildi: 2 tutuklama | Video 12.08.2025 | 11:42
Antalya’da dehşet anları! Kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün önünü kesip böyle saldırdılar | Video 01:48
Antalya'da dehşet anları! Kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün önünü kesip böyle saldırdılar | Video 12.08.2025 | 11:37
’Uzaktan erişim yöntemiyle’ dolandırıcılık mümkün mü? Telefona uzaktan erişim nasıl önlenir? | Video 06:21
'Uzaktan erişim yöntemiyle' dolandırıcılık mümkün mü? Telefona uzaktan erişim nasıl önlenir? | Video 12.08.2025 | 11:04
7 dakikada 350 bin liralık hırsızlık yaptılar! O anlar kamerada | Video 04:43
7 dakikada 350 bin liralık hırsızlık yaptılar! O anlar kamerada | Video 12.08.2025 | 10:55

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY