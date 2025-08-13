Ankara semalarında gök taşı görüntülendi | Video 13.08.2025 | 10:30 Ankara semalarında gök taşı olduğu değerlendirilen bir cisim görüldü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara'da akşam saatlerinde vatandaşlar gökyüzünde hızla hareket eden ve ışık saçan bir cisim gördü. Vatandaşlar gök taşının hareketini büyük ilgiyle izledi. Bir vatandaş, gök taşı olduğu değerlendirilen cismi cep telefonu kamerasına kaydetti.