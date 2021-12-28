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OTOMATİK OYNAT
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Ankara'da aç kalan geyik şehir merkezine indi | Video 28.12.2021 | 16:57
01:51
Yaya geçidinden geçen vatandaşa böyle çarptı | Video 28.12.2021 | 16:58
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Lüks aracını disko topuna çevirdi, polisten kaçamadı | Video 28.12.2021 | 16:56
04:10
Amerikalı adam omuz atma tartışmasına kurban gitti | Video 28.12.2021 | 16:37
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Sivas’ta kaçak tütün uygulaması: 1 gözaltı | Video 28.12.2021 | 16:48
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Edirne'de sağanak sonrası iş yerlerine su bastı | Video 28.12.2021 | 16:01
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Kayseri polisi uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmadı | Video 28.12.2021 | 15:36
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6 İkiz Mehmetçik görenleri şaşırtıyor | Video 28.12.2021 | 15:32
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İstanbul'da bir veli okul müdürüne saldırdı | Video 28.12.2021 | 15:31
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Fatih'te tarihi camide yangın | Video 28.12.2021 | 14:53
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Bisiklet kilitli olunca ayakkabıları çaldılar | Video 28.12.2021 | 14:52
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Yan yatan minibüsü vatandaşlar el birliğiyle kaldırdı | Video 28.12.2021 | 14:33
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Silahla saldırı anı kameralara yansıdı | Video 28.12.2021 | 14:27
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Batman'da kaybolan 2 yaşındaki çocuk, su kuyusunda ölü bulundu | Video 28.12.2021 | 14:03
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde aç kalan geyik, sabah saatlerinde ilçe merkezine indi.