Ankara’da boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı! Eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti | Video
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Ankara’nın Altındağ ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve boşanma aşamasındaki karısı ile çocuklarını bıçaklayarak öldüren şahıs yaşamına son verdi.